Grüne kritisieren Lindners Steuerpläne

Berlin. Die Grünen im Bundestag bemängeln die Steuerpläne von Finanzminister Christian Lindner (FDP). »Die aktuellen Vorschläge würden vor allem dafür sorgen, dass Topverdiener finanziell am stärksten begünstigt werden«, kritisierte der Fraktionsvize Andreas Audretsch am Dienstag. »Hohe und höchste Einkommensgruppen würden damit mehr als dreimal soviel erhalten wie Menschen mit kleinen Einkommen, welche die Entlastungen jetzt eigentlich am dringendsten brauchen«, sagte er gegenüber dpa. Menschen mit sehr geringen Einkommen würden zudem gar nicht entlastet, weil sie keine Einkommensteuern zahlten. (dpa/jW)