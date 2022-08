»Der Rosa-Luxemburg-Platz ist für uns ein geschichtlicher Bezugsort«

imago images/POP-EYE Kein Platz mehr für Kommunisten? Karl-Liebknecht-Haus am Rosa-Luxemburg-Platz (Berlin, 30.5.2020)

Wann waren Sie das erste Mal auf einem UZ-Pressefest?

Das war 1977 in Recklinghausen.

Was waren Ihre Eindrücke damals?

Das war grandios. Mit ungeheuer vielen Zelten, Künstlern, Diskussionsrunden, internationalen Gästen. Ich war völlig vor den Kopf geschlagen, denn als junger Kommunist aus der Provinz hatte ich mir nie vorstellen können, dass die kommunistische Partei so ein Riesenfest hinstellen kann.

Was ist denn das Besondere am UZ-Pressefest?

Man spürt, dass wir das selber machen und es kein kommerzielles Fest ist. Dann ist da die Diskussionsatmosphäre – wir diskutieren, streiten und feiern. Dazu kommt der internationale Charakter, die Möglichkeit, mit Kommunistinnen und Kommunisten, mit Sozialisten aus aller Herren Ländern zu diskutieren. Und schließlich ist da das Kulturprogramm. Es ist nicht nur beeindruckend, wer alles auf den Festivals auftritt. Es sind auch die verschiedenen Kulturelemente. Ich hätte zum Beispiel 1977 nicht damit gerechnet, dass bei Kommunisten auch klassische Musik gespielt wird. Und heute mag manch einer darüber erstaunt sein, dass auf dem Pressefest ein Theaterstück von Peter Hacks aufgeführt wird.

Erstmals seit 40 Jahren findet das Pressefest nicht in Nordrhein-Westfalen statt. Was hat zu der Absage in Dortmund geführt?

Offiziell wurde die Absage mit Umbaumaßnahmen im Revierpark begründet und damit, dass in der Eishalle als zentralem Gebäude dort Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht sind. Allerdings hatten wir auch beim letzten Pressefest 2018 die Situation, dass Flüchtlinge auf einem Teil des Geländes untergebracht waren, und wir hatten uns blendend mit ihnen arrangiert und verständigt. Offensichtlich hat auch die Politik ein bisschen bei der Absage mitgespielt.

Und warum haben Sie sich dann für Berlin entschieden?

Nachdem wir im Ruhrgebiet keinen Ersatzplatz gefunden hatten, war für uns klar: Dann müssen wir in den Osten gehen. Und da war Berlin als Hauptstadt die erste Wahl. Das soll auch ein Signal sein, dass die DKP sehr bewusst in den Osten der Republik geht.

Mit dem Rosa-Luxemburg-Platz haben Sie sich allerdings einen Ort ausgesucht, der inzwischen von Touristen, Yuppies und Hipstern dominiert wird. Besteht nicht die Gefahr, dass der Volksfestcharakter dort verlorengeht?

Ich muss zugeben, als ich mir kürzlich auch noch mal den Platz und die Straße zum Alexanderplatz angeschaut habe, war ich etwas erschüttert über die Geschäfte, die jetzt dort angesiedelt sind. Diese Gentrifizierung dort war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich bin mir aber sicher, dass wir den Volksfestcharakter erhalten werden, denn die Yuppies werden sich bei uns nicht wohlfühlen, dafür werden viele andere kommen. Und gleichzeitig sage ich: historisch gesehen, wo besser? Der Rosa-Luxemburg-Platz ist für uns ein geschichtlicher Bezugsort par excellence: mit der Volksbühne, dem Kino Babylon und vor allem dem Karl-Liebknecht-Haus, in dem die Führung der KPD als unsere Traditionslinie residiert hat.

Im Karl-Liebknecht-Haus hatte auch der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann sein Büro, wie eine Plakette am Eingang verkündet. Die heutigen Hausherren – die Partei Die Linke – haben allerdings die Anfrage nach Anmietung von Räumen für das Pressefest mit der Begründung zurückgewiesen, dass die DKP eine konkurrierende Partei sei. Deswegen erreichten die jW viele empörte Leserbriefe. Aber sollte eine kommunistische Partei, die ihren Anspruch ernst nimmt, etwa nicht in Konkurrenz zu einer reformistischen Partei stehen?

Politische Konkurrenz ist das eine. Natürlich hat die Linkspartei andere politische Vorstellungen als die DKP. Doch gleichzeitig denken wir, dass es Sinn macht, wenn Linke, Kommunisten, Sozialisten bei bestimmten Dingen trotz aller Unterschiede auch zusammenarbeiten. Deswegen hatten wir in Dortmund auch immer große Beiträge der Linkspartei. Daher haben wir nicht damit gerechnet, dass man uns die Räume verwehrt. Ich fürchte, heute würde auch Ernst Thälmann keinen Raum mehr vermietet bekommen im Karl-Liebknecht-Haus.