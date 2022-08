Türkei schickt Bohrschiff zur Gaserkundung

Mersin. Die Türkei hat nach knapp zwei Jahren wieder ein Bohrschiff auf Gaserkundungsmission ins östliche Mittelmeer geschickt. Die »Abdülhamid Han« fahre nicht in Gewässer, um die sich die Türkei mit Griechenland und Zypern streite, so Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag im Hafen von Mersin. Allerdings habe die Türkei jedes Recht, in ihren Grenzen nach Gas zu suchen. »Wir brauchen keine Erlaubnis von irgend jemandem.« Das Schiff werde solange suchen, »bis es fündig wird«. (AFP/jW)