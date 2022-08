Kriegswirkungen in BRD

Carsten Koall/dpa »2024 rund 660.000 Erwerbstätige weniger« (Agenturlogo in Berlin-Lichtenberg)

Um die Folgen des Wirtschaftskriegs gegen Russland für die deutsche Wirtschaft genauer zu bestimmen, haben drei Institutionen eine gemeinsame Studie erstellt. Im kommenden Jahr wären in der BRD demnach »rund 240.000 Menschen weniger erwerbstätig als ohne Krieg«. Und das Sanktionsregime könnte »bis 2030 mehr als 260 Milliarden Euro an Wertschöpfung kosten«. Ergebnisse einer am Dienstag vorgestellten Untersuchung, an der neben dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) auch das Bundesinstitut für Berufsbildung und die Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mitwirkten.

Für ihre Prognose gingen die Forscher davon aus, dass die Sanktionen gegen Russland bis 2030 bestehen blieben, auch wenn der Krieg zwischenzeitlich beendet wäre. Über die Jahre werden die Auswirkungen in ihrem Szenario schwächer. Beispiel: Im Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2028 soll es in der BRD 150.000 mehr Arbeitslose als ohne Krieg geben, für 2030 aber wird ein positiver Effekt von 60.000 Jobs vorausgesagt (wenn es ein Tunnel ist, muss es am Ende Licht geben).

»Wegen der Kriegswirkungen fällt der Nach-Corona-Aufschwung aus«, erklärte Enzo Weber vom IAB am Dienstag bei der Präsentation der Studie. Größter Dämpfer sind in ihr die explodierenden Preise für fossile Rohstoffe. Sie lassen private Haushalte kalt und dunkel bleiben, die Exportwirtschaft einbrechen. Vom Jobverlust sind nach Einschätzung der Autoren allerdings folgende drei Branchen am stärksten betroffen: Gastgewerbe, Sozialwesen und Nahrungsmittelherstellung. Bei zweitem scheinen Kürzungen eingerechnet.

Was die Studie als Ausdruck von Zwangsoptimismus erscheinen lässt, ist die Annahme, die Energiepreise würden nicht weiter steigen. Sollte dies passieren, werde das Land in die Rezession rutschen, so Weber am Dienstag in Nürnberg. Schon bei doppelt so stark steigenden Energiepreisen gebe es »auf dem Arbeitsmarkt im Jahr 2024 rund 660.000 Erwerbstätige weniger als ohne Krieg«.

Dazu passt eine Meldung des Münchner Ifo-Instituts vom Dienstag. In der Chemieindustrie ist das Geschäftsklima im Juli auf minus 44,4 Punkte gesunken, von 11,8 Pluspunkten im Vorjahresmonat. Erdgas ist für ein Drittel aller Produkte unverzichtbar, und rund die Hälfte stammt aus Russland.