Britische Hafenarbeiter streiken Ende August

London. Das Datum für den Streik in Großbritanniens größtem Containerhafen Felixstowe steht fest. Mehr als 1.900 der 2.500 Hafenarbeiter werden die Arbeit vom 21. bis zum 29. August niederlegen, teilte die Gewerkschaft Unite am Freitag mit. Sie fordern eine Lohnerhöhung um sieben Prozent. Damit blieben sie unter der stetig steigenden Inflationsrate, hob die Gewerkschaft hervor.

Der Streik könnte einen Großteil des Warenverkehrs im Vereinigten Königreich lahmlegen. Aber auch mit Auswirkungen auf den internationalen Seehandel sei zu rechnen, versicherte die Gewerkschaft. Schließlich würde fast die Hälfte der in Großbritannien ankommenden Container in Felixstowe abgefertigt.

Der Hafenbetreiber Felixstowe Dock and Railway Company erklärte, er suche »aktiv nach einer Lösung, die für alle funktioniert«, um den Streik zu verhindern. In dem Hafen habe es seit 1989 keinen Streik mehr gegeben. Die Bank of England prognostizierte am Donnerstag einen Anstieg der Inflationsrate auf 13 Prozent bis Oktober und damit auf den höchsten Stand seit 1980. Im Juni lag sie bereits bei 9,4 Prozent. (AFP/jW)