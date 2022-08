Nachschlag: Der grüne Apparat

Concorde/dpa Persönlichkeitsspaltung, Doppelgängertum, verrückte Wissenschaft: Der Hulk

Die Seele des Hulk: die Wissenschaft. Der Hulk ist ja das zweite Ich des Physikers Bruce Banner (Edward Norton), der mit bösen Träumen und einer jahrelangen erotischen Fixierung auf eine akademische Kollegin (Liv Tyler) zu kämpfen hat. In einer sinnbildlichen Szene, in der sie ihn endlich auffordert, mit ihr zu schlafen, lehnt er ab, weil er fürchtet, sich zu sehr aufzuregen und sich – für sie gefährlich – in den Hulk zu verwandeln. Die Frau zivilisiert das grüne Monster schließlich doch. Interessant am verniedlichten Hulk sind dann seine Feinde. Der Hulk kämpft gegen das Militär, das die Hulk-Technologie missbraucht, um einen zwangsneurotischen Söldner (Tim Roth) in ein hulkähnliches Supersoldatenmonster zu verwandeln. In den USA scheint eine kompromisslose Militärjunta zu herrschen, die experimentierfreudige Physiker bis in brasilianische »Sweat shop«-Getränkefabriken verfolgt und bei Bedarf einen Universitätscampus in ein Schlachtfeld verwandelt. Selbst der ziemlich große Hulk wirkt neben diesem Apparat bescheiden. (aha)