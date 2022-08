Biontech im Gewinnrausch

Hannah Beier/REUTERS Auf Halde: Das Business mit pharmazeutischen Erzeugnissen läuft auf Hochtouren (Pennsylvania, 19.5.2022)

Biontech verdient weiterhin an der Pandemie, die außerhalb der BRD bereits vorüber zu sein scheint. Das Pharmaunternehmen hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zur ersten Hälfte 2021 um 30,1 Prozent auf 9,57 Milliarden Euro gesteigert. Der Nettogewinn legte um 37,2 Prozent auf 5,37 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Montag in Mainz mitteilte.

Betrachtet man allein das zweite Quartal, habe es zwar einen Rückgang gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr verbuchte das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 39,8 Prozent auf 3,20 Milliarden Euro. Der Gewinn sank um 40 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro. Der Impfstoffhersteller führte dies darauf zurück, dass die dynamische Entwicklung der Pandemie »zu einer Verschiebung von Aufträgen und damit zu Schwankungen bei den Quartalsumsätzen« führe. Und bleibt zuversichtlich: Biontech bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2022 mit Covid-19-Impfstoff-Umsätzen von 13 bis 17 Milliarden Euro.

Unterstützung bekommt das Mainzer Unternehmen dabei insbesondere von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Während die Nachbarländer trotz steigender Infektionszahlen zu Sommerbeginn die meisten Coronamaßnahmen bereits fallen gelassen hatten und eine Wiederauflage nicht diskutiert wird, präsentierten der SPD-Politiker und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) vergangenen Mittwoch gemeinsam ihren Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz. Es sieht nach wie vor die Möglichkeit zu Test- und Maskenpflichten an Schulen vor.

Viel Kritik entzündet sich derzeit allerdings an dem Plan, Menschen von der Maskenpflicht in Restaurants oder bei Kultur- und Sportveranstaltungen zu befreien, wenn ihre Impfung nicht älter als drei Monate ist. Alternativ können sie auch aktuell getestet oder frisch genesen sein. Da das Virus unabhängig vom Impfstatus übertragen wird, kommen die Vorschläge einer neuen 3-G-Regel gleich. Darüber hinaus drängt Lauterbach die Ständige Impfkommission (Stiko), ihre Empfehlungen zur vierten Impfung anzupassen. Er fordert »klare Empfehlungen für alle Altersgruppen«, ob und in welchen Fällen diese zweite Auffrischungsimpfung ratsam ist. Bisher empfiehlt die Stiko sie nur Menschen über 70 sowie einigen Risikogruppen.

Nun wird sich eine Pflicht zur Impfung, die alle drei Monate unter Androhung lediglich noch einer Masken- und Testpflicht aufgefrischt werden soll, wahrscheinlich nicht umsetzen lassen. Der US-Pharmakonzern Pfizer hat vorsichtshalber bereits begonnen, sich durch Zukäufe unabhängiger zu machen von einer möglicherweise abflachenden Nachfrage nach Covidpräparaten. Wie der Konzern am Montag mitteilte, will der Coronaimpfstoffhersteller für 5,4 Milliarden US-Dollar Global Blood übernehmen. Das Angebot von 68,50 Dollar je Aktie liegt 7,3 Prozent über dem Schlusskurs von Freitag. Die Aktien von Global Blood, das das Medikament Oxbryta gegen Blutkrankheiten herstellt, stiegen nach der Bekanntgabe um 4,5 Prozent. Bislang verdient Pfizer allerdings noch Milliarden mit seinem Coronamedikament Paxlovid und dem mit Biontech entwickelten Impfstoff Comirnaty.