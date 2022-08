»Ansturm auf Tafeln spiegelt das Elend dieser Gesellschaft wider«

U. J. Alexander/imago images

Zu aktuellen Medienberichten über Aufnahmestopps bei 50 Prozent der hessischen Tafeln erklärte Christiane Böhm, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag, am Montag:

Die massive Zunahme von Armut in Hessen findet ihr Spiegelbild im Ansturm auf die Tafeln. So hoch der Einsatz der vielen Ehrenamtlichen wertzuschätzen ist, so sehr ist es ein Armutszeugnis der Regierenden in Bund und Land, dass Millionen Menschen in Deutschland die soziale Unterstützung für grundlegende Bedarfe weiter verwehrt ist.

Das Verschieben der Kindergrundsicherung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und die viel zu geringen Erhöhungspläne für das dann in Bürgergeld umgetaufte Hartz IV stehen symptomatisch für eine völlig verfehlte Sozialpolitik der Ampelparteien. In Hessen, wo es das Thema Kinderarmut nicht mal in den »schwarz-grünen« Koalitionsvertrag geschafft hat, vertagt die Landesregierung jegliche Maßnahmen hinter den nächsten Landessozialbericht, während die Forderungen des letzten noch nicht einmal annähernd umgesetzt wurden. (…)

Übergewinnsteuer und Energiepreisdeckel sind zwei Seiten einer Medaille: Die Grundversorgung muss für alle Menschen sichergestellt werden und bezahlbar bleiben, statt dass sich einige Konzerne die Taschen vollmachen können.

Die Schweizerische Friedensbewegung SFB kritisiert das mutlose Verhalten der Regierung in bezug auf die internationale nukleare Abrüstung. In einer Pressemitteilung vom Montag heißt es:

Zaudern, zögern, abwarten, hinterherlaufen – so kann man das Vorgehen der Schweizer Regierung in der internationalen Friedenspolitik beschreiben. Wieder einmal hat der Bundesrat die eigene Mutlosigkeit bewiesen, indem er die Entscheidung über den Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW) erneut hinausgeschoben hat. 2018 erhielt der Bundesrat von beiden eidgenössischen Räten den Auftrag, den TPNW »unverzüglich« zu unterzeichnen. Die Regierung ignorierte den Entscheid des Parlaments kurzerhand. Die Frist zu Erfüllung von zwei Jahren ließ sie ohne Begründung verstreichen. Eine bis Ende 2020 versprochene »aktualisierte Beurteilung« wurde vom Bundesrat nicht geliefert. Dann hieß es, man wolle die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags (NPT) abwarten. Nun erklärt Bundesrat Ignazio Cassis öffentlich: erst nächstes Jahr soll der TPNW neu geprüft werden.

Wir erinnern daran: Vor 77 Jahren wurden auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zum ersten und einzigen Mal Atombomben abgeworfen. 100.000 Menschen wurden durch die Bomben sofort verdampft und eingeäschert. Durch die radioaktive Verseuchung verloren fast 200.000 weitere Menschen ihr Leben, und bis heute sterben immer wieder Menschen an den Folgen der Bombenabwürfe. Der Schrecken von Hiroshima und Nagasaki darf auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Wir müssen uns mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Für die Schweizerische Friedensbewegung SFB ist klar, es gibt nur eine Lösung für die nukleare Bedrohung: das Verbot und die Vernichtung aller ­Atomwaffen. Der TPNW ist ein konkreter Schritt in Richtung einer friedlicheren Welt ohne die Gefahr eines atomaren Vernichtungskriegs, da es im Gegensatz zum NPT ein komplettes Verbot dieser grausamen Waffen vorsieht. Es handelt sich um ein wirkungsvolles normatives Mittel zur Ächtung von Nuklearwaffen, das den Druck auf die Atommächte verstärken würde, sich für die Abrüstung zu engagieren.

Zwei Drittel der Staaten weltweit, insbesondere die Länder des globalen Südens, aber auch ­Österreich, Irland und Malta unterstützen den TPNW; das Rote Kreuz und unzählige Zivilorganisationen rufen ebenfalls zum Beitritt zum Vertrag auf – quer stellen sich vor allem die NATO-Länder und die Atommächte. Hier zeigt sich klar, auf welche Seite sich die Schweiz stellt.