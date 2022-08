»Die Idee ist gut, an der Umsetzung hapert es«

IMAGO/Arnulf Hettrich

Vor kurzem ist in der EU die Zulassung für mehrere hochgiftige Pestizide verlängert worden. Worum handelt es sich dabei?

Es handelt sich um 14 Wirkstoffe, alles sogenannte Substitutionskandidaten. Als solche werden Pestizide eingestuft, wenn sie für die Umwelt, aber auch für die menschliche Gesundheit besonders bedenklich sind. Das Substitutionsprinzip in der EU sieht vor, dass solche Wirkstoffe durch möglichst weniger schädliche Alternativen ersetzt werden. Die Idee ist gut, allerdings hapert es an der Umsetzung, wie wir jetzt sehen. Diese Wirkstoffzulassungen wären jetzt ausgelaufen, man hätte sie nicht verlängern müssen. Dann wären wir jetzt wenigstens 14 giftige Pestizide los.

Ein Beispiel ist Flufenacet, das vom Umweltbundesamt schon länger in der Kritik steht. Bei diesem Wirkstoff konnten Abbauprodukte im Grundwasser nachgewiesen werden, die sich im Trinkwasser kaum herausfiltern lassen. Die Wasserversorger stellt das vor große Probleme. Flufenacet ist zwar bereits seit 2004 als Substitutionskandidat eingestuft, allerdings bis heute zugelassen und im Einsatz. Gegen eine versuchte Nutzungseinschränkung durch das Umweltbundesamt klagten die Hersteller am Ende noch erfolgreich.

Diese Entscheidung widerspricht der sogenannten Farm-to-Fork-Strategie der EU für eine nachhaltige Land- und Ernährungswirtschaft.

Mit dieser Strategie wurde auch beschlossen, dass sowohl der Einsatz als auch das Risiko von Pestiziden verringert werden sollen. Das bezieht sich also auf das gleiche Anliegen wie das Substitutionsprinzip. Insofern wäre jetzt auch die Möglichkeit gewesen, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, um dieses Ziel zu erreichen.

Wie erklären Sie sich die Verlängerung angesichts der Giftproblematik?

Vermutlich haben Lobbyinteressen dabei eine Rolle gespielt. Die Herstellerfirmen wollen ihre Produkte auf dem Markt halten und werden dafür Neuanträge stellen. So war es beim jetzigen Fall vermutlich auch.

Mitbeteiligt an der Entscheidung waren für die Bundesrepublik zwei von Grünen-Politikern geführte Ministerien: das für Umwelt und das für Landwirtschaft. Hätten Sie sich von der Partei ein entschiedeneres Vorgehen gegen hochgiftige Pestizide erwartet?

Wir erwarten uns mehr Verantwortung von den Grünen und hatten auf ein deutsches Nein zu einer Verlängerung gehofft. Aus den Hochrechnungen der Abstimmungsergebnisse wissen wir, dass es dazu nicht gekommen ist. Es ist enttäuschend, dass eine Regierung mit Grünen-Beteiligung nicht zugunsten der Umwelt und der Gesundheit agiert.

Bei der damals verlängerten Zulassung für Glyphosat schlitterte die frühere Koalition fast in eine Regierungskrise. Wieso ist der Protest dieses Mal geringer?

Bei Glyphosat war der Fall anders gelagert. Es handelte sich vornehmlich um einen Bruch der parlamentarischen Spielregeln, da sich die beiden Ministerien uneins waren. Bei der Abstimmung hätte es eine Enthaltung geben müssen. Christian Schmidt von der CSU hatte damals einfach für die Zulassungsverlängerung stimmen lassen und damit gegen die Absprachen mit der Umweltministerin Barbara Hendricks von der SPD.

Gab es bei den jetzt verlängerten Pestiziden auch bereits Klagen wegen gesundheitlicher Risiken?

Zu den Wirkstoffen sind uns momentan keine Gerichtsverfahren bekannt. Es ist ja schwierig nachzuweisen, dass eine Erkrankung durch ein eingesetztes Pestizid, dem man ausgesetzt war, herbeigeführt wurde. Auch deswegen, weil sich manche Wirkungen erst nach Jahren zeigen oder erst in der nächsten Generation. In Frankreich ist Parkinson ausgelöst durch Pestizideinsatz etwa als Berufskrankheit von Landwirten anerkannt, in Deutschland hingegen nicht.