Waffenruhe hält

Suhaib Salem/REUTERS Weitermachen: Eine Palästinenserin hängt am Montag in Gaza-Stadt Wäsche auf

Mindestens 44 Tote und mehr als 360 Verletzte: Der dreitägige Beschuss des Gazastreifens seit Freitag durch die israelische Armee hat wie so oft Leid und Zerstörung über das seit 15 Jahren belagerte Palästinensergebiet gebracht. Erst am Sonntag abend einigten sich Tel Aviv und die islamistische Palästinenserorganisation »Islamischer Dschihad« (PIJ) auf einen durch Ägypten vermittelten Waffenstillstand, der ab 23.30 Uhr Ortszeit in Kraft trat.

Bis kurz vor Inkrafttreten der Feuerpause hatten zwar israelische Luft- und palästinensische Raketenangriffe angehalten, doch auch am Montag war sie noch intakt. Wie die israelische Besatzungsbehörde »Koordinierungsstelle für Aktivitäten in den Palästinensergebieten« am Montag mitteilte, wurde die Blockade des Küstenstreifens zumindest etwas gelockert, unter anderem öffneten zwei zuvor geschlossene Grenzübergänge. Auch transportierten erste Lastwagen wieder Treibstoff in die Enklave.

Zivilisten unter Opfern

Dieser war bitter nötig: Die Stromversorgung Gazas war am Sonnabend wegen fehlenden Treibstoffs von zwölf auf vier Stunden reduziert worden. Das einzige Kraftwerk in dem Gebiet musste abgeschaltet werden. Das palästinensische Gesundheitsministerium hatte zudem vor einer »medizinischen Krise« gewarnt, falls nicht binnen weniger Tage Medikamente oder Treibstoff nach Gaza gelangen würden, berichtete dpa.

Israel hatte die Grenzübergänge vergangene Woche Montag nach der Festnahme des PIJ-Anführers im Westjordanland, Bassem Saadi, schließen lassen. Begründet wurde dies mit der »Sorge« vor Vergeltungsangriffen. Am Freitag folgten darauf »Präventivschläge« im Gazastreifen. Bei Luftangriffen wurden die PIJ-Militärchefs Taisir Al-Dschabari und Khaled Mansur getötet. Als Antwort feuerte der »Islamische Dschihad« seit Freitag etwa 1.000 Raketen auf Israel. Allerdings sollen von diesen Dutzende im Gazastreifen selbst eingeschlagen sein. Das israelische Militär erklärte zwar, es habe bei seinen Angriffen auf IPJ-Mitglieder gezielt, doch nach palästinensischen Angaben handelte es sich bei knapp der Hälfte der 44 Todesopfer um Zivilisten.

Schließlich traf am Sonntag in Gaza eine ägyptische Delegation ein, um die Waffenruhe zu vermitteln. Laut Vereinbarung sei die Freilassung zweier palästinensischer Häftlinge in Israel geplant. Die Kämpfe im Gazastreifen waren die heftigsten seit einem elftägigen Krieg im vergangenen Jahr, bei dem mindestens 250 Menschen in dem Küstenstreifen und etwa 13 Personen in Israel getötet worden waren. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas, die die Enklave regiert und damals Kriegspartei war, hielt sich diesmal zurück.

Gegen Wahlen

Im Gegensatz zur Hamas weigert sich der PIJ, an Wahlen teilzunehmen, und konzentriert sich hauptsächlich auf den militärischen Kampf gegen Israel. Außerhalb von Gaza ist der »Islamische Dschihad« vor allem in Dschenin im Westjordanland präsent, wo auch Al-Saadi verhaftet wurde. Das Flüchtlingslager der Stadt ist eines der größten, ärmsten und vor allem militantesten im Westjordanland. Obwohl Dschenin in Gebiet A liegt, also der Zone, die eigentlich vollständig unter palästinensischer Kontrolle steht, gewährt die Palästinensische Autonomiebehörde der israelischen Armee regelmäßig, dort gegen palästinensische Gruppen vorzugehen. Dabei starb zuletzt im Mai auch die palästinensische Journalistin Schirin Abu Akleh durch Kugeln des israelischen Militärs.