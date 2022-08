FDP-Kritik an Lauterbach-Entwurf

Berlin. Das Coronaschutzkonzept der Ampelregierung für den Herbst und Winter stößt bei FDP-Abgeordneten im Bundestag auf Widerstand. So sagte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki der Welt, der Entwurf für das Infektionsschutzgesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bedürfe noch einiger Überarbeitungen. Auch der Abgeordnete Frank Schäffler verlangte »dringend« Nachbesserungen. Sein Kollege Christoph Hoffmann sagte: »Ich bin mir sicher, dass das Infektionsschutzgesetz in der jetzigen Form keine Mehrheit finden wird.« Im April war die von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigte Einführung einer allgemeinen Coronaimpfpflicht insbesondere auch am Widerstand aus der FDP-Fraktion gescheitert. (dpa/jW)