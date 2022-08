Geschäftsmann bleibt Genosse

G. Chlebarov/VISTAPRESS/imago Dreht weiter seine Runden, wenn auch sicher nicht beim Bundespresseball: Gerhard Schröder (Berlin, 29.11.2019)

Der Montag war ein trüber Tag für jene SPD-Genossinnen und Genossen, die mit Gerhard Schröders Leistungen in seiner Amtszeit als Bundeskanzler keinerlei Problem hatten und haben, es aber nun für unumgänglich halten, ihn aus der Partei zu entfernen, weil er nach dem russischen Angriff auf die Ukraine das von ihm verlangte öffentliche Einschwenken auf die Linie der »Slawa Ukrajini«-Fraktion nicht mitmachen mochte: Die dreiköpfige Schiedskommission im SPD-Unterbezirk Region Hannover hat festgestellt, dass Schröder mit seiner zunächst hartnäckigen Weigerung, seine Aufsichtsratsmandate bei russischen Energiekonzernen niederzulegen und sich von seinem »Freund« Putin zu distanzieren, nicht bzw. nicht nachweisbar gegen die Parteiordnung der SPD verstoßen hat. Die gleich 17 Parteiordnungsverfahren, die im Frühjahr gegen den einstigen Parteichef auf den Weg gebracht worden waren, sind damit ins Leere gelaufen.

Die Schiedskommission des Unterbezirks, die für das Verfahren in erster Instanz zuständig war, weil Schröder Mitglied des dortigen Ortsvereins Oststadt-Zoo ist, sieht demnach keine Voraussetzung für eine Rüge oder einen Parteiausschluss. Die streitenden Parteien können die Entscheidung binnen zwei Wochen anfechten. Die nächste Instanz wäre der SPD-Bezirk Hannover, danach würde man sich vor der Bundesschiedskommission treffen.

Als die Kommission Mitte Juli in die Beratung über die Anträge eingetreten war, hatte Schröder deutlich gemacht, dass er dem Schauspiel keine besondere Bedeutung beimisst: Er erschien nicht persönlich und schickte auch keinen Anwalt, um sich direkt mit den Vorwürfen der Antragsteller auseinanderzusetzen. Schon damals war offensichtlich, dass die SPD-Spitze, die sich wenige Wochen zuvor noch ostentativ von Schröder abgesetzt und ihn zum Parteiaustritt aufgefordert hatte, die Sache lieber heute als morgen vom Tisch haben wollte. Der Geschäftsführer des SPD-Bezirks Hannover, Christoph Matterne, hatte im Juli offen darauf hingewiesen, dass Schröder in dieser Angelegenheit viele Unterstützer in der SPD habe, die signalisieren würden, dass, wenn er ausgeschlossen werde, für sie »auch Schluss« sei.

Zuletzt hatte Schröders Besuch in Moskau Ende Juli zahlreiche Akteure in der Hauptstadt in Rage gebracht. Nach dem erneuten Treffen mit dem russischen Präsidenten hatte der ehemalige SPD-Vorsitzende dem Magazin Stern sowie den Sendern RTL und N-TV ein Interview gegeben, in dem er versicherte: »Die gute Nachricht heißt: Der Kreml will eine Verhandlungslösung.« Die SPD-Kovorsitzende Saskia Esken hatte daraufhin versucht, Schröders Stellungnahmen zum Ukraine-Krieg die politische Qualität abzusprechen. Schröder agiere »nicht als Exkanzler, sondern als Geschäftsmann, und so sollten wir seine Äußerungen auch interpretieren«, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Mit allem, »was er tut und sagt, handelt er im eigenen Interesse und in dem seiner Geschäftspartner«. Diese Einlassung lässt sich auch als Versuch deuten, einen Modus vivendi mit Schröder zu finden: Er darf bleiben, im Gegenzug wird jede seiner Stellungnahmen für irrelevant erklärt.

Nach dem Bekanntwerden der Entscheidung der Schiedskommission in Hannover meldete sich am Montag auch Koparteichef Lars Klingbeil zu Wort. Ohne näher zu erläutern, ob er mit dem Verbleib von Gerhard Schröder in der SPD leben könne, versicherte Klingbeil, dass der Exkanzler politisch »mit seinen Positionen in der SPD isoliert« sei. Die Schiedskommission habe eine juristische Entscheidung getroffen. Der niedersächsische Ministerpräsident nannte die rechtliche Einordnung durch die Kommission am Montag »nachvollziehbar«. »Gerade von einer Persönlichkeit wie Gerhard Schröder« habe er indes »eine harte und klare Kritik an dem russischen Vorgehen« erwartet. Es sei bedauerlich, »dass dies bis zum heutigen Tage nicht geschehen ist«. Mit seiner Position zum Ukraine-Konflikt sei Schröder innerhalb der Sozialdemokratie aber komplett isoliert. Dass Schröder das ganz offensichtlich nicht ist, dürfte ein Grund dafür sein, dass ihm der Parteiausschluss erspart geblieben ist.