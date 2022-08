China macht weiter Druck

Wang Xinchao/Xinhua via AP/dpa Luftwaffenpilot der chinesischen Volksbefreiungsarmee während der Militärübung unweit von Taiwan am Sonntag

Die chinesischen Streitkräfte haben am Montag ihre Manöver in den Gewässern rund um die Insel Taiwan fortgesetzt. Das Befehlszentrum Ost der Volksbefreiungsarmee teilte mit, der Schwerpunkt der Übungen habe auf der U-Boot-Bekämpfung und Luftangriffen gegen Schiffe gelegen. Die Manöver hatten am Donnerstag begonnen, nachdem die Sprecherin des US-amerikanischen Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, trotz eindringlicher Warnungen aus Beijing am Dienstag und Mittwoch die Insel besucht hatte. Nach ersten Ankündigungen sollten die Übungen nur bis Sonntag dauern.

Als weitere »Gegenmaßnahmen« kündigte das chinesische Außenministerium am Freitag die Aussetzung von acht verschiedenen Gesprächs- und Koordinierungskontakten zwischen Beijing und Washington an. Drei davon betreffen militärische Themen, die auf sehr hoher Ebene diskutiert werden. Daneben geht es nach chinesischen Angaben um die »Repatriierung illegaler Immigranten«, den »Rechtsbeistand in Kriminalfällen«, die »Zusammenarbeit gegen grenzüberschreitende Verbrechen«, die Drogenbekämpfung und den Klimawandel.

Auf einer Pressekonferenz am Montag beantwortete ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums konkrete Nachfragen, ob der Abbruch dieser Kommunikationslinien »permanent« sei, allerdings nur ausweichend. Tatsächlich hat China dieses Mittel in der Vergangenheit schon mehrfach eingesetzt, um Verärgerung über das Verhalten der US-Regierung zum Ausdruck zu bringen, war aber nach nicht allzu langer Zeit regelmäßig wieder zum »Business as usual« zurückgekehrt. Darauf verlässt sich die Regierung von US-Präsident Joseph Biden offenbar auch jetzt.

Die englischsprachige chinesische Tageszeitung Global Times verwies am Sonnabend darauf, dass die hochrangigen Beziehungen zwischen den Streitkräften der USA und der Volksrepublik schon mindestens viermal aufgrund der »Taiwan-Frage« Schaden genommen hätten und auf Tiefpunkte gesunken seien. Über die aktuellen Vorgänge hinaus geht es um drei frühere Fälle. Erstens: die monatelange Krise 1995/96, auf die China auch schon mit großen Seemanövern reagiert hatte. Zweitens: die Waffenverkäufe der USA an Taiwan im Wert von mehr als sechs Milliarden US-Dollar im Oktober 2008. Und drittens: Waffenverkäufe mit einem Gesamtwert von 6,4 Milliarden US-Dollar im Januar 2010. Zusätzlich erwähnt wurden im Kommentar der Global Times der NATO-Luftangriff auf die chinesische Botschaft in Belgrad während des Kosovo-Kriegs 1999 und der Zusammenprall eines US-Spionageflugzeugs mit einem Kampfflieger der chinesischen Marine über der Insel Hainan am 1. April 2001.

Am 25. Oktober 1971 hatte die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen, die Repräsentanten der Volksrepublik »als einzige rechtmäßige Vertreter Chinas anzuerkennen« und gleichzeitig »die Vertreter Chiang Kai-sheks« – des damaligen Diktators auf der Insel Taiwan – »von dem Platz auszuschließen, den sie widerrechtlich in der UNO und allen mit ihr verbundenen Organisationen besetzt halten«.

China konnte damals mit Grund und Recht hoffen, dass sich die verbleibenden Probleme im Laufe der Zeit friedlich lösen lassen würden. Aber nach mehr als 50 Jahren hat sich das als Illusion herausgestellt. Ein Ausdruck davon ist, dass Biden seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 den Behörden Taiwans schon mindestens dreimal den Schutz der USA für den Fall eines militärischen Konflikts versprochen hat. Dazu gibt es keine rechtliche Verpflichtung, und alle Vorgänger Bidens seit Richard Nixon haben eine so eindeutige Garantie vermieden. Zum Bild gehört auch, dass die Waffenverkäufe an Taiwan unvermindert fortgesetzt werden, obwohl die US-Regierung der Volksrepublik schon 1982 – in der Amtszeit von Präsident Ronald Reagan – versprochen hatte, dass es sich dabei nicht um eine langfristige Politik handele und die Lieferungen schrittweise reduziert würden. Zuletzt hat das Weiße Haus am 18. Juli seine Absicht angekündigt, den Inselbehörden Waffenteile und Kriegslogistik im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar zu verkaufen.

China hat dagegen protestiert. Aber die härteste Auseinandersetzung steht noch bevor: Am 17. Juni haben die Senatoren Robert Menendez (Demokraten) und Lindsey Graham (Republikaner) eine gemeinsame Gesetzesinitiative angeschoben. Ihr Vorschlag repräsentiere »die umfassendste Neustrukturierung der US-Politik gegenüber Taiwan in mehr als vier Jahrzehnten«, haben die beiden Politiker dazu erklärt.

Zentraler Teil ihres »Taiwan Policy Acts of 2022« ist die Verpflichtung, der Insel im Lauf der nächsten vier Jahre »Security Assistance«, hauptsächlich Waffen, im Gesamtwert von 4,5 Milliarden US-Dollar zu liefern. Eine neue Initiative »zur Stärkung von Taiwans Verteidigungsfähigkeit« solle gestartet werden, und die Insel solle den Status eines »Major non-NATO ally« erhalten, der für viele Vorteile, unter anderem auch im Handel, privilegiert.

Der Antrag liegt zur Zeit wegen der Sommerpause »auf Eis«. Am 6. September nimmt der Senat seine Sitzungstätigkeit wieder auf.