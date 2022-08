»Indien wird zur Austerität gezwungen«

IMAGO/Pacific Press Agency Protest gegen steigende Preise und Erwerbslosigkeit im indischen Kolkata

In den letzten Wochen gab es in Indien Proteste gegen eine von der Regierung angestrebte, »Agnipath« genannte Militärreform. Ein Demonstrant kam dabei ums Leben. Was will Premierminister Modi mit der Reform erreichen?

Im Kern geht es darum, Geld auf Kosten der Rekrutinnen und Rekruten zu sparen. In Indien gibt es keinen verpflichtenden Militärdienst – viele junge Leute gehen zur Armee, weil es für sie die einzige Möglichkeit ist, ein sicheres Gehalt und eine Krankenversicherung zu bekommen. Viele junge Menschen warten seit zwei Jahren darauf, den Dienst anzutreten, weil während der Pandemie keine neuen Soldatinnen und Soldaten rekrutiert worden sind. Jetzt sollen sie zu viel schlechteren Bedingungen anfangen als erwartet.

Was heißt das für die Rekrutinnen und Rekruten konkret?

Die Leute werden schon als Jugendliche angeworben und haben nach dem Dienst nur schlechte Aussichten auf einen Job, weshalb sie auf die staatliche Unterstützung angewiesen sind. Diese soll mit der Reform erheblich gekürzt werden. Wenn die Rekruten mit 21 Jahren entlassen werden – das ist künftig das Höchstalter –, stehen sie ohne Geld und Gesundheitsversorgung da. Das heißt: Es wird künftig noch viel mehr junge Arbeitslose geben, die militärisch geschult und indoktriniert sind – und wütend, weil sie keinen Job haben. Das ist eine Gefahr für die ganze Gesellschaft.

Der neoliberale Kurs der Regierung betrifft nicht nur das Militär, sondern auch viele andere Gesellschaftsbereiche. Wer profitiert davon?

Es sind vor allem die Monopole, die sich durch die erzwungene Privatisierung öffentliche Einrichtungen unter den Nagel reißen, um damit Profit zu machen. Selbst vor dem Trinkwasser hat der Neoliberalismus keinen Halt gemacht. Konzerne wie Nestlé oder Coca Cola machen damit viel Geld. Es ist aber nicht nur die indische Regierung, die für diesen Kurs verantwortlich ist, sondern es sind auch internationale Institutionen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds. Es heißt, wir hätten zu viele Staatsschulden – dabei haben diverse andere Staaten wie die USA in Relation zum Bruttoinlandsprodukt viel höhere Schulden.

Könnte sich die indische Regierung nicht gegen die Weltbank und IWF wehren?

Wenn Indien die Reformen nicht durchführt, wird das Land von Ratingagenturen herabgestuft. Dann kommt der Kapitalfluss ins Stocken. So können Weltbank und Co. Indien dazu zwingen, staatliche Unternehmen zu privatisieren. Neben der Wasserversorgung betrifft das beispielsweise auch die Telekommunikation und den Zugverkehr. Bei Gesetzesentwürfen schaut die Regierung mehr darauf, was die Ratingagenturen dazu sagen, als darauf, was es den Menschen bringt. Indien wird so zur Austerität gezwungen, und hunderte Millionen Menschen leiden darunter.

Gleichzeitig spielt Modi den starken Mann und hetzt gegen Minderheiten, vor allem gegen Muslime. Die Ideologie von Modis Volkspartei BJP ist sehr stark von einem patriarchalen Nationalismus geprägt. Die männliche Dominanz in der Gesellschaft und das rassistische Überlegenheitsgefühl werden aus verschiedenen Hindutraditionen abgeleitet und bedingen sich gegenseitig.

Indien ist in den vergangenen Jahren sehr stark nach rechts gekippt. Trotzdem gibt es Bundesstaaten mit starken linken Bewegungen, und im Bundesstaat Kerala gibt es mit der Left Democratic Front, an der sich auch Ihre Partei beteiligt, sogar eine linke Regierung. Wieviel Spielraum hat sie angesichts der aktuellen Lage?

In vielen Punkten können wir unsere Agenda nicht umsetzen, aber in Kerala haben wir in den letzten Jahren viele Verbesserungen erkämpft. Kerala stand zum Beispiel in der Coronakrise viel besser da als andere Bundesstaaten, weil das Gesundheitssystem dort besser ausgestattet ist. Wir versuchen auch, Arbeitskämpfe von der Regierung aus zu unterstützen. Zum Beispiel dadurch, dass wir die Polizeigesetze reformieren. Wir wollen, dass die Polizei in Fabriken künftig nicht mehr gegen streikende Arbeiterinnen und Arbeiter vorgehen darf. In Indien muss sich extrem viel ändern, da werden einige Reformen nicht reichen. Die Beteiligung an Wahlen und an Regierungen ist für uns daher eine strategische Frage.