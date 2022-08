Trump überlegt noch

LM Otero/AP Photo Selfie mit dem Star der Konferenz – wenn auch nur als Pappkamerad: Besucherin der CPAC am Donnerstag in Dallas

Noch lässt Donald Trump die Frage offen, ob er 2024 wieder zur Präsidentenwahl antreten will. Er wäre dann 78 Jahre alt. Die Frage nach Sinn und Chancen seiner Kandidatur wird in der Republikanischen Partei kontrovers diskutiert. Aber beim dreitägigen Kongress der Conservative Political Action Conference (CPAC) in Dallas im US-Bundesstaat Texas war der Exzentriker unter seinen Leuten König der Herzen. Eine Abstimmung des nach Tausenden zählenden Publikums, wie sie bei solchen Gelegenheiten üblich ist, ergab eine klare Mehrheit von 65 Prozent für Trumps erneute Kandidatur. Floridas Gouverneur Ronald DeSantis, der ebenfalls laut über eine Bewerbung für das Präsidentenamt nachdenkt und dem rechten Flügel der Partei zuzurechnen ist, landete mit 24 Prozent weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz.

Trump hatte am Sonnabend seinen Auftritt als Schlussredner der CPAC-Konferenz und wiederholte, was er schon während seiner Wahlkampagne 2015/2016 je nach Sichtweise versprochen oder angedroht hatte: Der nächste Präsident der Vereinigten Staaten müsse »verbrecherische Bürokraten« aus ihren Ämtern entfernen und »den tiefen Staat mit den Wurzeln ausreißen«. Neben der »Sicherung der Grenze« gegen Migranten werde es darum gehen, »den Sumpf ein für allemal trockenzulegen«. Um das möglich zu machen, müsse der Kongress eine »grundlegende Reform« beschließen, die dem Präsidenten die nötigen Machtbefugnisse verschaffe.

Als weitere Redner traten unter anderem die Senatoren Edward Cruz und Marco Rubio, Trumps ehemaliger »Chefstratege« Stephen Bannon und die frühere Gouverneurin von Alaska, Sarah Palin, auf. In den deutschsprachigen Medien interessierte man sich vor allem für den ungarischen Langzeitregierungschef Viktor Orban, mit dessen Ansprache der Kongress am Donnerstag eröffnet worden war. Das war jedoch eine zweifelhafte Ehre, die es mit sich brachte, dass der Erzkonservative aus dem fernen Osteuropa nur vor wenigen hundert Menschen sprach. Was er sagte, hatte er zuvor schon viele Male fast wortgleich erzählt: Die »christlichen Konservativen« müssten sich eng zusammenschließen, um ihre Werte gegen »illegale Einwanderung«, Liberalismus, »Genderideologie« und Homosexualität zu verteidigen. 2024 werde mit der Wahl des EU-Parlaments und des US-Präsidenten »in der Schlacht für die westliche Zivilisation« ein entscheidendes Jahr sein, »um uns die Institutionen in Washington und Brüssel zurückzuholen«.

Hinter den Kongressen, die schon seit 1974 unter dem Kürzel CPAC stattfinden, steht die 1964 gegründete American Conservative Union (ACU), die von sich behauptet, sie sei die »älteste konservative Grassrootsorganisation des Landes«, und als ihre Ziele die »Bewahrung und den Schutz der Werte des Lebens, der Freiheit und des Eigentums« angibt. Seit einigen Jahren finden Treffen mit diesem Markenzeichen auch außerhalb der USA statt, so zum Beispiel im Mai in Budapest. Als demonstratives Zeichen der Wertschätzung für Orban und des Wunsches nach einer engeren Zusammenarbeit mit den europäischen Konservativen war damals der ACU-Vorsitzende Matthew Schlapp persönlich in die ungarische Hauptstadt gekommen. Trump und der populäre Fox News-Gastgeber Tucker Carlson hatten sich mit Videoansprachen einspielen lassen.

Die großen Kongresse der CPAC in den USA sind für rechte Politiker, die beim Verteilen von Posten und Einfluss mitspielen wollen, ein absolutes Muss. Normale Eintrittskarten kosten 295 US-Dollar, spezielle »Premiumtickets« müssen mit bis zu 7.000 Dollar bezahlt werden.