Kapitalboss Russwurm gegen Übergewinnsteuer

Berlin. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, lehnt eine sogenannte Übergewinnsteuer ab. »Ich tue mich schwer, ›Übergewinn‹ zu definieren. Wo fängt er an, wo hört er auf?« wurde Russwurm am Sonntag von dpa zitiert. »Im übrigen mag man sich nicht vorstellen, was für eine neue Bürokratie dann für die Feststellung notwendig würde«, meinte der Kapitalboss weiter. Mit einer Übergewinnsteuer wollen deren Befürworter übermäßige Krisengewinne von Unternehmen abschöpfen. Länder wie Großbritannien oder Italien haben ähnliche Steuern für Öl- und Gaskonzerne beziehungsweise Energiekonzerne zuletzt beschlossen – teils auch befristet. (dpa/jW)