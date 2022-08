Klatsche für Ordnungsbehörde

Christian Charisius/dpa Die ersten Zelte stehen schon. Am Dienstag beginnt das »System Change Camp« (Hamburg, 5.8.2022)

Seit Freitag läuft im Altonaer Volkspark der Aufbau des »System-Change-Camps«. Das Camp will vom kommenden Dienstag, 9. August, an bis zum 15. August die Kämpfe klimapolitischer Bewegungen, antikolonialer und antimilitaristischer Gruppen vereinen. Erwartet werden rund 6.000 Teilnehmer. Für den 10. August ist eine Demonstration unter dem Motto »LNG (Flüssigerdgas, jW) stoppen, fossilen Kapitalismus sabotieren!« angemeldet. »Das System ist die Krise, und die Krise hat System. Doch statt im Kapitalismus weiter von Krise zu Krise zu taumeln, wissen wir, wo wir hin wollen: Wir wollen das gute Leben für alle. Und wir wissen, dass es dafür einen System-Change braucht«, heißt es im Aufruf des Bündnisses aus mehr als 30 Gruppen, darunter die Klimaschutzbewegung Ende Gelände, Abya Yala Anticolonial, Women Defend Rojava und die Interventionistische Linke.

Die Hamburger Polizei, die sich nach eigenen Angaben auf den »größten Einsatz seit G 20« im Jahr 2017 vorbereitet und dafür auch Kräfte aus anderen Bundesländern angefordert hat, ist in der vergangenen Woche mit dem Versuch gescheitert, die Durchführung der Aktionswoche auf kaltem Wege zu verhindern. Die an die Polizei angegliederte Hamburger Versammlungsbehörde hatte ursprünglich das Zelten im Camp sowie die Bereitstellung von Verpflegung untersagt. Doch in der vergangenen Woche entschieden sowohl das Verwaltungsgericht als auch das Oberverwaltungsgericht, dass die Veranstaltung mit ihrer gesamten Infrastruktur wie Schlaf- und Funktionszelten, Essens- und Trinkwasserversorgung unter den Schutz der Versammlungsfreiheit gestellt ist. Das Klimacamp sei »mit hoher Wahrscheinlichkeit« als eine durch Artikel 8 Grundgesetz und das Versammlungsgesetz geschützte Versammlung einzustufen, so beide Gerichte in den Urteilen. Das schließe die infrastrukturellen Einrichtungen des Camps ein, weil ein inhaltlicher Bezug zu der mit dem Protest bezweckten Meinungskundgabe bestehe.

Das Vorgehen der Versammlungsbehörde hatte insbesondere für Kritik gesorgt, da eine Entscheidung des Hamburger Verwaltungsgerichts vom 4. Mai 2022 behördliche Verbote von Protestcamps während des G20-Gipfels als rechtswidrig eingestuft hatte. Die Polizei hatte während des Gipfels im Sommer 2017 ein genehmigtes Camp in Hamburg-Entenwerder unter Einsatz von brutaler Gewalt geräumt. Anwälte und Aktivisten bezeichneten den damaligen Polizeieinsatz als Auftakt einer während des G20-Gipfels praktizierten polizeilichen Eskalationsstrategie struktureller Gewalt, um linken Protest zu diskreditieren und die Szene in Ohnmacht zu versetzen. Wie eine parlamentarische Anfrage der Fraktion Die Linke im Hamburger Abgeordnetenhaus kürzlich ergab, wurden bislang 147 von 169 Anzeigen wegen Polizeigewalt während des G20-Gipfels eingestellt.

Auch das Bundesverwaltungsgericht (BVG) hatte am 22. Mai 2022 klargestellt, dass Protestcamps unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit stehen. Aktivisten, die am Tagebau Garzweiler ein Protestcamp organisierten, waren mit ihrer Klage erfolgreich. »Einmal mehr hat sich die Versammlungsbehörde als demokratiefreie Zone erwiesen. Auf Biegen und Brechen hat sie versucht, unsere demokratischen Rechte einzuschränken. Dafür hat die Polizei jetzt schon die zweite gerichtliche Klatsche kassiert. Das ist ein Erfolg für die Demokratie und für uns«, erklärte dazu Toni Lux im Namen der Camporganisatoren in Hamburg nach dem Urteil des Hanseatischen Oberverwaltungsgerichts am vergangenen Donnerstag.

Ursprünglich sollte das System-Change-Camp auf der großen Festwiese des Hamburger Stadtparks mit ausreichend Platz stattfinden. Doch die Versammlungsbehörde genehmigte lediglich eine deutlich kleinere Fläche in Altona. »Wir freuen uns auf ein lebendiges Camp mit zwei großen und zwei kleinen Zirkuszelten für unser Veranstaltungsprogramm, zwei Küchen und die vielen Menschen, die anreisen werden, um für ein besseres und demokratisches Klima zu kämpfen«, so Lux. Da es mehr Platzbedarf gebe, fordert das Bündnis, dass auch die nahegelegene Bornmoorwiese zum Zelten freigegeben wird.