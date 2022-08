»Lindner steht für die oberen Zehntausend«

Sabine Gudath/imago images Obdachlose riskierten vor dem Neun-Euro-Ticket Knast wegen Schwarzfahrens (Berlin, 22.12.2021)

Das Straßenmagazin Fiftyfifty forderte am Donnerstag den Erhalt des Neun-Euro-Tickets. Zum Pressegespräch in Düsseldorf hatte es den Besuch von Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP angekündigt. Kam er mit seinem Porsche vorgefahren, oder sollte er doch in letzter Minute etwa verhindert gewesen sein?

Uns war klar, dass Lindner nicht kommen würde, wenn obdachlose und arme Menschen mit ihm darüber sprechen wollen, was es für sie bedeutet, mit einem Neun-Euro-Ticket mobil sein zu können. Also hatten wir für ein Double gesorgt. Wir wollten so das Kontrastprogramm verdeutlichen: Auf der einen Seite gibt es in Deutschland Menschen, die Autos fahren, die 90.000 Euro kosten, und auf der anderen solche, die das Neun-Euro-Ticket brauchen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Der Autolobbyist Lindner steht in der Bundesregierung für die oberen Zehntausend. Das Problem ist aber, dass es mindestens 30 Prozent Abgehängte in dieser Gesellschaft gibt; nicht nur Obdachlose, sondern beispielsweise auch Berufstätige mit Niedriglöhnen oder Rentnerinnen und Rentner.

Welche Erfahrungen haben Obdachlose mit dem Neun-Euro-Ticket gemacht?

Sie konnten sich bislang keine Mobilität leisten. Viele waren deshalb bisher oft schwarz gefahren. Da sie auch die Geldstrafe nicht zahlen können, wenn sie erwischt werden, birgt das für sie die Gefahr, im Gefängnis zu landen. Django, der das Straßenmagazin Fiftyfifty verkauft, berichtete nun, dass er mit dem Ticket erstmals seit Jahren das Grab seiner Eltern habe besuchen können. Mario war glücklich, nach Frankfurt am Main fahren zu können, um die glitzernde Fassade der Bankentürme zu sehen. Dirk, ehemals drogenabhängig, war mit einem Kumpel nach Konstanz an den Bodensee gefahren. Er hat 15 Jahre lang auf der Straße gelebt, hat jetzt eine eigene Wohnung und ist clean.

Hat all das denn geklappt? Regionalzüge waren bisweilen überfüllt, es gab Verspätungen und Ausfälle.

Für am Rand der Gesellschaft lebende Menschen, für die legale Mobilität bisher ein Fremdwort war, spielt das kaum eine Rolle. Ein Einzelticket für den Nahverkehr innerhalb der Stadt Düsseldorf kostet drei Euro, hin und zurück also sechs Euro. Für Menschen im ALG-II-Bezug ist das unbezahlbar.

Die Gewerkschaft Verdi monierte, das schlecht bezahlte Personal der Verkehrsbetriebe sei mit dem Neun-Euro-Ticket wegen Fachkräftemangels überfordert gewesen. Wie stehen Sie dazu?

Ich kann die Gewerkschaft verstehen. Die Ampelregierung muss eine finanzielle Basis schaffen. Schon aus umweltpolitischen Gründen ist dieses Ticket wichtig: Möglicherweise hat es auch dazu geführt, dass Menschen bereit sind, zum öffentlichen Nahverkehr umzusteigen, die finanziell beitragen können. Ob mit einem nachfolgenden bundesweit im Nahverkehr gültigen 69-Euro-Monatsticket oder einem 365-Euro-Jahresticket: So könnten Autos von der Straße kommen. Unsere Position als Hilfsorganisation und linke kritische Öffentlichkeit ist es nicht, dem Staat zu sagen, wie es funktionieren kann. Der Punkt ist: Wir können Banken retten, 100 Milliarden für Waffen ausgeben. Nur für die vielen abgehängten Menschen dieser Gesellschaft soll es keine Lösung geben. Natürlich muss die Bahn mehr Personal einstellen können. Aber es ist politisch nicht gewollt. Statt dessen konnten sich Ölkonzerne mit Tankrabatten in Höhe von drei Milliarden Euro Steuergeld bereichern. Wir arbeiten mit den Gewerkschaften zusammen, vertreten aber arme Menschen, die immobil sind und offenbar auch so gehalten werden sollen.

Wie sehen Sie die Perspektive?

Wir schauen mit Horror auf den Herbst. Wenn das so weitergeht, werden wir nie gekannte Bilder der Armut hier sehen. Es geht uns nicht nur um den Erhalt des Neun-Euro-Tickets. Menschen, die ALG II oder Grundsicherung beziehen, fehlt wegen steigender Lebensmittelpreise am Monatsende das Geld für drei Tage. Kürzlich hatten wir eine Aktion mit leeren Papiertüten vorm Düsseldorfer Rathaus gemacht. Wir merken den Druck, gehen deshalb auf die Straße. Für kommenden Donnerstag planen wir die Demo »Das Geld ist alle«. Wir fordern eine gerechte Umverteilung von oben nach unten.