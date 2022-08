China: Volksrepublik mit starkem Exportwachstum

Beijing. Ein unerwartet starkes Exportwachstum gibt der Erholung der Wirtschaft der Volksrepublik China neuen Schwung. Die Ausfuhren stiegen in US-Dollar berechnet im Juli um 18 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie der chinesische Zoll am Sonntag in Beijing berichtete. Experten hatten eine Verlangsamung des Exportwachstums vorhergesagt. Im Vormonat war schon ein ähnlicher Anstieg von 17,9 Prozent verzeichnet worden. Besonders stark entwickelte sich der chinesische Handel mit Russland, der um 37,1 Prozent zulegte. Chinas Einfuhren aus dem Nachbarland stiegen um 49,3 Prozent. »Das starke Exportwachstum wird Chinas Wirtschaft in einem schwierigen Jahr weiterhelfen, während die heimische Nachfrage schwach bleibt«, sagte Zhang Zhiwei, Chefökonom von Pinpoint Asset Management, am Sonntag der Nachrichtenagentur Bloomberg. (dpa/jW)