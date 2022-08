EZB-Umfrage: Hohe Inflation und Preise

Frankfurt am Main. Die Verbraucher in der Euro-Zone rechnen laut einer neuen Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) mit einer höheren Inflation und einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung. Im Juni erwarteten sie eine jährliche Preissteigerungsrate auf Sicht von zwölf Monaten von 5,0 Prozent, teilte die EZB am Donnerstag in Frankfurt mit. So rechnen die Befragten in Jahresfrist mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 1,3 Prozent sowie einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. (dpa/jW)