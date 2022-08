Waffenhersteller Hensoldt wächst

Taufkirchen. Der Kriegswaffenelektronikhersteller Hensoldt hat dank der bereits im vergangenen Jahr erteilten Aufträge finanziell kräftig zugelegt und stellt sich angesichts der Aufrüstung der Bundeswehr auf weitere Aufträge ein. In den ersten sechs Monaten des Jahres zog der Umsatz um gut 40 Prozent auf 682 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Rüstungsunternehmen am Donnerstag in Taufkirchen mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn des Kriegsprofiteurs vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um rund 38 Prozent auf 61 Millionen Euro. (dpa/jW)