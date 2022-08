UN-Untersuchung in Ukraine angekündigt

New York. Knapp eine Woche nach dem Angriff auf ein Kriegsgefangenenlager in der »Volksrepublik« Donezk hat UN-Generalsekretär António Guterres eine Untersuchung angekündigt. Die Vereinten Nationen hätten sowohl von Russland als auch von der Ukraine ein entsprechendes Gesuch erhalten, sagte Guterres am Mittwoch (Ortszeit) in New York. Er sei »nicht dazu befugt, strafrechtliche Ermittlungen aufzunehmen«, könne jedoch eine Untersuchungsmission einleiten. (dpa/jW)