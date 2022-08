Perus Kabinettschef reicht Rücktritt ein

Lima. Inmitten einer politischen Krise in Peru hat Kabinettschef Aníbal Torres seinen Rücktritt angeboten. Er wolle wieder zu seinen Studenten an der Universität zurückkehren und juristische Forschung betreiben, schrieb er in einem am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter veröffentlichten Brief an Präsident Pedro Castillo. Der Staatschef äußerte sich zunächst nicht dazu, ob er das Rücktrittsgesuch annimmt. Der Rücktritt des Kabinettschefs zieht in Peru üblicherweise den Austausch aller Minister nach sich. Seit Castillos Amtsantritt vor rund einem Jahr war Torres bereits der vierte Kabinettschef. (dpa/jW)