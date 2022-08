Tödliche Zwangsräumung

Oliver Berg/dpa Den Besuch der Gerichtsvollzieherin mit Polizeischutz überlebte der 48jährige nicht (Köln, 3.8.2022)

Die Zwangsräumung eines Mieters in Köln-Ostheim endete am Mittwoch morgen tödlich für den Wohnungsinhaber. Der 48jährige wurde laut Angaben von Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft von Polizeibeamten erschossen, die eine Gerichtsvollzieherin vom Kölner Amtsgericht zu der Zwangsräumung begleitet hatten. Dass es dabei um die Durchsetzung kapitalistischer Eigentumsverhältnisse ging, bestätigte am Donnerstag auf jW-Nachfrage Amtsgerichtssprecher Maurits Steinebach. »Vertragswidriges Verhalten« des 48jährigen sei Grund des vom Amtsgericht ausgestellten Räumungstitels gewesen. Demnach war die »Räumungsklage gestützt auf einer Kündigung wegen wiederholter Beschädigungen von Vermietereigentum«.

Die am Donnerstag durchgeführte Obduktion ergab, dass der Mann von insgesamt zwei Schüssen getroffen wurde, wie Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf jW-Nachfrage mitteilte. Demnach hätten zwei Beamte mit jeweils einem Schuss getroffen. Das Opfer sei an der Schulter und am Oberschenkel verletzt worden. »Als Todesursache wurde Verbluten festgestellt«, sagte Bremer. Derzeit führe die Polizei Bonn ein Todesermittlungsverfahren durch, mit dem die näheren Umstände festgestellt werden sollen. Bremer bezeichnete das Opfer »als polizei- und gerichtsbekannt«. Erst im Juni habe seine Behörde Anklage wegen Widerstands gegen Polizeibeamte vor dem Kölner Amtsgericht erhoben.

An der Wohnungstür soll der zu räumende Mieter am Mittwoch die Polizeibeamten mit einem Messer angegriffen haben. »Die Polizisten setzten nach dem erfolglosen Einsatz von Pfefferspray und der Androhung des Schusswaffengebrauchs ihre Schusswaffen ein«, hieß es in der Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Grund für die Begleitung der Gerichtsvollzieherin durch zwei Polizeibeamte sollen Drohungen des 48jährigen gewesen sein, die er für den Fall einer Zwangsräumung ausgestoßen haben soll. Daraufhin habe die Gerichtsvollzieherin die Polizei um »Amts- und Vollzugshilfe« gebeten, heißt es in der Mitteilung.

Diese Bitte dürfte Folge eines anderen Vorfalls sein, bei dem im Dezember 2019 ein 47 Jahre alter Gerichtsvollzieher der städtischen Kämmerei beim Versuch, bei einem Mann knapp 400 Euro für einen Krankentransport einzuziehen, erstochen worden war. Der psychisch erkrankte Täter, der später vom Landgericht dauerhaft in eine Psychiatrie eingewiesen wurde, hatte den Gerichtsvollzieher vor seiner Wohnungstüre niedergestochen.

Der tödliche Polizeieinsatz von Mittwoch löste Entsetzen in der Domstadt aus. Vertreter der Partei Die Linke in der Bezirksvertretung Kalk schrieben auf dem Kurznachrichtendienst Twitter: »Dass die Kölner Polizei sogar so weit geht, Menschen in ihren eigenen Wohnungen zu erschießen, macht uns unfassbar traurig und wütend. Unser Beileid und unsere Solidarität gilt den Angehörigen des Getöteten.« Die »Aktion Antifa Leipzig« kommentierte ebenfalls via Twitter: Dass es bei der »Durchsetzung kapitalistischer Eigentumsverhältnisse zu einem Mord kommt, macht uns wütend« und forderte: »Bullen raus aus unseren Wohnungen! Gegen Polizei, Staat und Mietvertrag!«

Aussagen von Nachbarn in der Hochhaussiedlung an der Gernsheimer Straße charakterisierten den Getöteten gegenüber den Lokalzeitungen Kölnische Rundschau und Kölner Stadtanzeiger als Unruhestifter und »aggressiv«. Laut einem Bericht der Rundschau (Donnerstag), sagte eine Nachbarin, der 48jährige habe ihren Hund erst kürzlich mit einer vollen Bierdose beworfen. Weitere Anwohner berichteten von übermäßiger nächtlicher Lärmbelästigung. Beschwerden darüber habe er mit Drohungen beantwortet.