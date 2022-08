Pelosi besucht nach Taiwan-Reise Südkorea

Seoul. Nach ihrem von Protesten der Volksrepublik begleiteten Besuch in der abtrünnigen chinesischen Provinz Taiwan hat die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Südkorea besucht. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses kam am Donnerstag in der Hauptstadt Seoul mit dem südkoreanischen Parlamentspräsidenten Kim Jin Pyo zusammen und sprach mit ihm über das nordkoreanische Atomprogramm. Pelosi und er seien sehr besorgt über die »zunehmende Bedrohung« durch Nordkorea, sagte Kim, der nach dem Treffen eine gemeinsame Erklärung verlas. (AFP/jW)