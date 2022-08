Belarussen bei russischem Großmanöver

Minsk. Mehr als 250 Soldaten aus Belarus nehmen ab Ende August an einem großen russischen Militärmanöver teil. Zu der Übung »Wostok 2022« (»Osten 2022«) werden Soldaten einer mechanisierten Brigade des Wehrkreises West in Belarus entsandt, wie die belarussische Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag mitteilte. Zuletzt hatten russische und belarussische Truppen Anfang des Jahres gemeinsam geübt. Die »Wostok«-Manöver finden im Osten Russlands statt. (dpa/jW)