Armut und kein Ende

Martin Wagner/IMAGO Rentnerinnen und Rentner müssen sich auf einen harten Winter einstellen

Nachdem die Lohnabhängigen hierzulande bereits darauf eingestimmt worden sind, im kommenden Winter zu frieren und Strom zu sparen, sollen sie sich auch noch darauf einstellen, ihren Job zu verlieren und zu verarmen.

Schon vor dem Ukraine-Krieg, rasanter Inflation und Energiekrise galten viele Menschen in der Bundesrepublik als »armutsgefährdet«: Nach am Donnerstag veröffentlichten Angaben des Statistischen Bundesamtes waren das 2021 rund 13 Millionen Menschen, was einem Anteil von 15,8 Prozent der Bürger entspricht. Frauen, Rentner und Familien mit mehreren Kindern sind dabei überdurchschnittlich betroffen. Als armutsgefährdet gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt, das im vergangenen Jahr für Alleinstehende auf 15.009 Euro netto jährlich, für zwei Erwachsene mit zwei Kindern bis 14 Jahren auf 31.520 Euro netto im Jahr beziffert wurde. Im Monat sind das 1.251 bzw. 2.627 Euro. Während sich gegenüber dem Vorjahr kaum etwas an diesen Zahlen geändert hat, warnt der Paritätische Wohlfahrtsverband nun, dass sich die Armutssituation 2022 angesichts der enormen Preissteigerungen deutlich verschärfen werde.

Bereits am Mittwoch hatte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, die Bedeutung einer deutlichen Anhebung der Regelsätze in der Grundsicherung unterstrichen. Eine aktuelle wissenschaftliche Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Ruhr-Universität Bochum bestätige, dass eine Erhöhung des Hartz-IV-Satzes die dringlichste Maßnahme bei der Einführung eines Bürgergeldes sei. Bis die Regelsätze neu berechnet seien, müsse Hartz IV um mindestens 200 Euro monatlich pro Person erhöht werden. »Das von Hubertus Heil und der Bundesregierung angekündigte Bürgergeld wird sich daran messen lassen müssen, ob es hoch genug ist, um wirklich vor Armut zu schützen«, so Schneider in einer Pressemitteilung. Am Ende zähle, wieviel Geld die Menschen im Portemonnaie hätten.

Unterdessen malen Wirtschaftsvertreter ein düsteres Szenario von Massenentlassungen an die Wand. »Wenn die Strompreise für die Industrie nicht runtergehen, könnten Tausende Jobs in Bayern, Zehntausende Jobs in Deutschland auf der Kippe stehen«, zitierte Bild vom Donnerstag Manfred Gößl, den Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer München-Oberbayern. Sollte kein Gas mehr aus Russland geliefert werden, wären in Bayern eine Million Arbeitsplätze »direkt und indirekt in Gefahr«. Bundesweit könnten fünf Millionen Arbeitsplätze gefährdet sein. Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer des Bekleidungsherstellers Trigema, Wolfgang Grupp, in Bild: »Wenn die Energiepreise nicht schnell sinken, droht uns sicher eine große Entlassungswelle.«

Ganz andere Akzente setzten Vertreter von Gewerkschaften, Sozialverbänden und der evangelischen Kirche in einem Solidaritätsaufruf vom 1. August: »Für den Zusammenhalt in unserem Land kommt es jetzt darauf an, zuerst die in den Blick zu nehmen, die auf Solidarität angewiesen sind: Menschen mit geringen bis durchschnittlichen Einkommen, Rentnerinnen und Bezieherinnen von Transferleistungen.« Sie müssten ganz besonders von den hohen Preisen für Energie und Lebensmittel entlastet werden. »Dabei sind besonders diejenigen in Mitverantwortung zu nehmen, die über große Einkommen und Vermögen verfügen.« Profiteure der steigenden Preise gibt es schließlich zuhauf.