Kosmische Klänge. Impressionen vom Burg-Herzberg-Festival

Müller-Stauffenberg/IMAGO Alles so schön bunt hier: Burg-Herzberg-Festival 2022

Bereits auf der Reise zum heiligen Gral der Hippiemusik, der schon seit vielen Jahren im verwunschenen Ort Breitenbach in Hessen immer wieder ausgegraben wird, pfiffen mir die Gedanken nur so durch den Kopf: Wird es so sein wie früher? Werden kapitalistisch wirkende Lebensmittelhersteller immer noch keine Chance haben, und kann man seine vergessene Zahnbürste auch weiterhin im Dorfladen um die Ecke kaufen? An die Musik dachte ich, an die beim Burg-Herzberg-Festival (vom 28. bis 31. Juli) auftretenden Bands und Solokünstler, die zu keiner Zeit Hitparaden verstopfen werden. Vielmehr werden sie phantastische Livekonzerte präsentieren, die vielen Hippies, Punks, Normalos und Heavy-Begeisterte glücklich zurück und zum Tütchen greifen lassen. Ich bog auf die Straße des Glücks ein, sah die ordentlich aufgebaute Zeltstadt mit ihren vielen abenteuerlichen Schlafaufbauten, weinte und wusste: Genau so, wie es in meinem Hirn herumgeisterte, wird es wieder sein. An jeder Ecke grüßten wunderliche Menschen, die bestimmt ähnlich dachten.

Gleich am Donnerstag stand der Methusalix der kosmischen Klänge, Mani Neumeier, mit weiteren Pionieren der deutschen Rockmusik (Guru Guru) auf der Mainstage. Jeder, der die lange Warteschlange am Campingplatz hinter sich gebracht hatte, tänzelte schnellen Schrittes zu dieser großartigen Aufführung, die voller Schlagzeugverrücktheiten, Jazz, Elektronik, Funk und Rock steckte. Schnell noch viele Biere geholt und Lazuli aus Frankreich bewundert und endlich den Schweizer Songwriter Faber. In der Nacht spielten King Buffalo aus New York psychedelische Eigenheiten und begleiteten die guten Menschen mit sich auftürmenden Soundlandschaften glücklich zu den späten Elektropartys.

Nachdem am Freitag das Abspielen und Mitsingen von Pur-Liedern in meiner Zeltnachbarschaft Brechreiz ausgelöst hatte, reinigte Regen mit zuckenden Blitzen die staubige Atmosphäre. Spidergawd griffen hart in die Saiten, denn die Band um Rolf Martin Snustad hat sich dem Hard Rock verschrieben, der noch durch gigantische Heavy-Metal-Burgen und ein ungewöhnliches Baritonsaxophon aufgehübscht wurde. Was dann noch von langer Hand an das Ende des Abends gestellt wurde, ließ die Gemeinde in die Knie gehen: Siena Root mit einer schweren Mischung aus Rock, psychedelischen Vibes, Reggae, Blues, schweren Orgelklängen, knallenden Gitarrenriffs, dreckigem Bass und einer Sängerin (Zubaida Solid), für die ich mein gekrampftes Herz sofort herausreißen würde.

Ein großes Spieleland mit ungewöhnlichen Aufbauten, das Lesezelt, Livemusik an allen Ecken und das Wurfspiel von der PARTEI lockte den ganzen Tag. Am Sonnabend gab es abwechselnd Improvisation aus Jazz, Punk und Neue Musik (The Dorf), Ton Steine Scherben mit den Urmitgliedern Kai und Funky und eine Verbindung aus Krautrock, Hippiemusik und Improvisation (Space Debris) zu bewundern. Endlich standen New Model Army auf der Bühne, um laut, krachend und überzeugend ihre 40jährige Reise durch die Welt der alternativen Rockmusik zu präsentieren. Bis zum Schluss konnte ich mich leider nicht Justin Sullivan und seinen Mitmusikern hingeben, da nur wenige 100 Meter weiter die Urgesteine Epitaph etwas zu leise zeigten, dass ihre bluesige Krautmaschine immer noch läuft. Lauter, rockiger und gigantischer wurde es danach mit dem Trio Kadavar. Nur wenig später interpretierten Orange, die zum Inventar des Burg-Herzberg-Festivals gehören, das ewige Lied vom »dabadaba dee dee«. Es war ein Zelebrieren von Ethno-Acid, Goa, Trance und Groove mit Didgeridoo, handfesten Gitarren, Percussion, riesigen Reisigbesen. Der letzte Tag vereinigte Metal-Jazz mit Progressive Rock (Killing Spree), gab Monkey 3, den Blues Pills und schließlich den Mañana People eine Bühne.