Nachschlag: So viel Aufregung

John Patrick Fletcher /IMAGO/Action Plus Erst Applaus, dann persönliche Gratulation: Prinz William (3. v. r.) freut sich fast so sehr wie die englischen Spielerinnen über den EM-Sieg (London, 31.7.2022)

»Das EM-Finale bringt ihr sicher auf die 16«, frage ich den Sportredakteur. »Ja«, sagt er, »aber schreib doch auch was.« Ich habe Dienst und komme zu spät zum Anpfiff. »Kein Problem«, sagt der Kommentator Bernd Schmelzer gerade. Gut, danke. In der ersten Halbzeit gibt es viel Hin und Her, aber kein Tor. In der Pause dann der Schreck: Olaf Scholz ist im Stadion! Er will mit Oliver Bierhoff über den Lohn der Spielerinnen reden. Na gut, genehmigt. In der zweiten Finalhälfte kullert ständig jemand am Boden rum, dazu Empörung von den Mitspielerinnen und/oder auf den Rängen. Und dann 1:0 für England – selbst Prinz William springt auf und applaudiert. Torchancen, Vereitelungen, Gegenangriffe. 1:1 – wurde auch Zeit! Jubel, Buhrufe. In der Verlängerung (Schmelzer stellte gerade erst noch Mutmaßungen über ein mögliches Elfmeterschießen an) das 2:1. Das war’s. Gut, dass ich so selten Fußball gucke. Länger als die 120 Minuten hätte ich das Auf und Ab meines Pulses nicht ausgehalten. (ahe)