Ein Ring am Ende

Enrico Nawrath/Festspiele Bayreuth/dpa Arme Reiche, Macht und Schätze: Die Götter im Bayreuther Wohnzimmer

Die letzten Wagner-Festspiele der Bundesrepublik Deutschland warten auf echte Helden, also auf eine Erlösung durch eine rote Armee. 2021 wurde der Heroismus noch vertagt, wegen Maskenpflicht und Testpflicht und Abständen und Absage des Hauptsängers und Feuer bei der Generalprobe und anderen lustigen Freiheiten im Wegschluss aller Kultur. Dieses Jahr sollte alles werden wie gewohnt. Die Heiligen der letzten Tage der Franz-Josef-Strauß-DDR vollziehen den Alm­auftrieb der Pinguine, gute Tradition kann nur im Frack zelebriert werden. Rüssel-an-Schwanz-im-Frack rauf auf den Hügel in zeremonieller Wohlstandsuniform, Anzug geputzt, das Hemd bügeln lassen und sogar stärken. Hier wird man eingeladen oder zahlt sehr viel Geld. Eine Dame aus Chicago, USA, schwärmt von Lebensträumen, Opernreisen, Gesamtkunstwerken.

Bayreuth lässt sich einfach lesen: 2019 dirigierte der Russe Waleri Gergijew den »Tannhäuser«. Darauf folgte 2021 die Ukrainerin Oksana Lyniw mit dem »Holländer«. 2022 sind alle Deutschen Kämpfer für russische Mundarten geworden, »Ukrainisch« ist gelebte Identität und frohe Sinnstiftung. Es dirigiert ein Finne. Claudia Roth unterstrich bei der Premiere des »Tristan«, vergangenen Montag, die eschatologische Lesart. Es finde ein Krieg statt, »der ein Krieg gegen die Kultur ist«, propagandierte sie »schwer berührten Herzens«. An blau-gelber Deko wurde auf dem Grünen Hügel gespart, ein Programm ist kein öffentliches Pogrom. Russische Millionäre trinken bekanntlich Champagner in Kübeln und sind vom demokratischen Rest so schwer zu unterscheiden mit ihren angerührten Herzen.

Das Prominentenrudel reiste bereits vor der Ringpremiere am Sonntag zur nächsten Wertebörse weiter. Es sammelte sich dieses Jahr lediglich zur ersten von fünf Opernpremieren in Bayreuth. »Tristan und Isolde«, inszeniert von Roland Schwab, dirigiert von Markus Poschner, gesungen von Stephen Gould und Catherine Foster war »zart und schönheitstrunken«, entwich es in der FAZ einem schwarzen Cordsakko. Den neuen Ring hat Katharina Wagner einem ihrer Stipendiaten, dem 33jährigen Österreicher Valentin Schwarz zugesteckt. Herr Schwarz ist ein Wunderkind, reklamiert das Programm. Bewiesen mit einem Foto: »Valentin Schwarz im Alter von neun Jahren mit dem Rheingold-Klavierauszug beim Hören der Aufnahme unter Sir Georg Solti«.

Herrn Schwarz wundert nichts in dieser Welt der Ritter und ihrer Burgen gegen die Armen: »Getragen vom Sog der Musik Richard Wagners, begegnen wir hautnah Menschen in ihrer Tragik und ihrer Komik, mit all ihren Ängsten und Träumen, die an der Wirklichkeit zerschellen.« (Programmheft) In diesem geschüttelten, nicht anrührenden »Rheingold« ist der Ring ein garstiges Adoptivkind, an dem die Erbfolge verzweifelt. Oder so. Selbst wer das ganze germanische Romantikgesülz auswendig kennt, jedes abgenudelte Zitat des schlecht reimenden Wagners dazu, 200 Einspielungen von Rienzi im Schrank stehen hat – sieht nur einen Möbelhausprospekt. Graue Couch, notwendigerweise ein »Eames Chair« mit Ottomane, echtes Holz, farblose Kostüme an durchschnittlichen Leibern, ein Porsche-Hybrid-SUV. Ende nach zwei Stunden 20, Journalisten seufzen. Nach anderthalb Bier zu 12,50 Euro spricht der äußerst fachkundige Herausgeber des Portals klassik-begeistert.de unbegeistert von »Eurotrash«. Die Ukraine siegt.

Die Reichen in ihren Burgen werden die Götterdämmerung wegen ihrer fehlenden Gefühligkeit verschlafen. Jegliches Schauspiel wurde von Herrn Schwarz auf kühles Pistolengefuchtel und coole Sonnenbrillen reduziert. Arme Reiche – das böse Geld wird ihnen genommen haben, was anderen gehört: Liebe, Leidenschaft, echtes Leben. In Osnabrück, Regensburg oder Heidelberg schaffen die Subventionstheater ähnlich leere Kommentare zum Kapitalismus. Musikalisch ist’s in der Mischung auch medioker. Olafur ­Sigurdarson als Alberich und Okka von der Damerau als Erda schaffen bemerkenswerte Gesangsleistungen, das schnelle Dirigat von Herrn Meister bemerkt man nicht, die Rheintöchter sind stimmlich schon tief in der Ragnarök. Bayreuth buht und wartet auf Erlösung mit der »Walküre«.