»Mit Rüstungsexporten wird Öl ins Feuer gegossen«

Philipp Schulze/dpa Die Antwort der Bundesregierung auf den Ukraine-Krieg: Die Lieferung von immer mehr Waffen (»Panzerhaubitzen 2000« in einer niedersächsischen Kaserne)

Vergangene Woche wurde gemeldet, dass die Bundesregierung dem Waffenhersteller Krauss-Maffei Wegmann genehmige, 100 Panzerhaubitzen und 30 »Gepard«-Panzer an die Ukraine zu liefern. Stimmen Sie in den Chor derjenigen mit ein, die solche Entscheidungen bejubeln?

Wer solchen Waffenlieferungen zustimmt, muss sich fragen lassen, in welchen Situationen man überhaupt noch zurückhaltend sein will. Liefert man der Ukraine Waffen, müsste man das bei anderen überfallenen Regionen ebenfalls tun. Nur geschieht das nicht, im Gegenteil: Deutschland liefert Waffen etwa an Ägypten, Katar und weitere Staaten der Kriegsallianz, die den Jemen überfallen hat. Es ist verständlich, wenn Ukrainerinnen und Ukrainer den Wunsch haben, Putins Angriffskrieg etwas entgegenzusetzen, und das Recht der Selbstverteidigung in Anspruch nehmen. Allerdings haben diese Kriegswaffen auch Reichweite über die eigene Staatsgrenze hinaus. Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass mit Rüstungsexporten immer Öl ins Feuer schwelender und bestehender Konflikte gegossen wird, die dadurch verlängert werden. Dabei müsste es doch das Ziel sein, dem Krieg den Nährboden zu entziehen.

Welche Folgen können Entscheidungen wie die der Bundesregierung haben?

Der russische Präsident könnte Deutschland als Kriegspartei definieren. Dabei würde es gerade Deutschland gut anstehen, die Diplomatie auszuweiten und alle Anstrengungen auf das Vermitteln zu setzen. Weil Deutsche im Hitlerfaschismus viel Leid über die Ukraine und über Russland gebracht haben, hat die Bundesregierung eine besondere Verantwortung, keine weitere Eskalation zu riskieren.

Rheinmetall verspricht sich vier Milliarden Euro Extragewinn infolge der Aufrüstungspolitik, die die Ampelkoalition nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ausrief. Das entspreche 50.000 Intensivbetten, 15.000 Beatmungsgeräten sowie 30.000 Pflegekräften und 13.000 Ärzten, rechnete jüngst die Ethecon-Stiftung vor. Was wissen Sie über den Rüstungskonzern?

Nachdem Daimler beim europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS ausstieg, ist Rheinmetall der größte deutsche Rüstungshändler. Wenn Zivilistinnen und Soldaten sterben, steigen die Aktien solcher Unternehmen.

Weltweit boomt die Rüstungsindustrie in nie gekannter Weise. Wohin könnte uns das führen?

Dieser Krieg facht den Rüstungswettlauf an. Weltweite Militärausgaben liegen laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI erstmals über zwei Billionen Dollar. Es liegt nicht in der Hand der Bundesregierung, den Krieg zu beenden, aber sie müsste alles in ihrer Macht Stehende tun, zur Deeskalation beizutragen. Das gilt genauso für die größte Militärmacht USA. Denn durch Waffenlieferungen werden in der Regel diejenigen gefährdet, die geschützt werden müssten. Durch einen langen Krieg zermürbte Gesellschaften lassen sich nur schwer befrieden. In einer waffenstarrenden Welt flammen gewaltsame Konflikte mit Milizen oft neu auf.

In der ZDF-Sendung »Heute-Show« wurde unlängst über einen Sprecher der Bewegung gegen Waffenexporte gespottet, ob er Putin allein mit einer Demo aufhalten wolle und ob er zu lange in der Sonne gesessen habe. Haben Bellizisten Konjunktur?

Die Diffamierung von Pazifistinnen und Pazifisten ist leider an der Tagesordnung. Doch egal, wie dieser Krieg ausgeht, wie lange er dauert, wie viele Waffen geliefert werden: Am Ende werden Verhandlungen stehen. Fraglich ist nur, wie hoch bis dahin der Preis an Menschenleben und zerstörter Infrastruktur sein wird. Es braucht zivilen Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer. Den dem Konzept der sozialen Verteidigung entsprechend auszuüben bedeutete: »Wir lassen Militär einmarschieren, kooperieren aber nicht.« So ist kein Land auf Dauer von Besatzern zu beherrschen.