Die Walküre riecht etwas streng

Staff Sgt. Victor Mancilla/U.S. Marine Corps/AP/dpa Hamid Karzai International Airport: Zivilisten warten auf die Evakuierung (Kabul, 18.8.2021)

Im August 2021 versuchten nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban Tausende verzweifelter Menschen am Flughafen an Bord einer Maschine zu gelangen, um Afghanistan zu verlassen. Darunter waren Mitglieder einer Menschenrechtsgruppe, denen das Auswärtigem Amt mitgeteilt hatte, dass sie für eine Evakuierung vorgesehen seien, und die dann im Stich gelassen wurden. Einer von ihnen hielt über Voicemails Kontakt mit dem Autor Tom Mustroph in Berlin und sendete Sprachnachrichten, in denen im Hintergrund Maschinengewehrsalven zu hören waren. Den Aktivisten und ihren Kindern stand eine dramatische Flucht bevor, die Mustroph zu der dreiteiligen Reportage »Last Exit Kabul« verarbeitet hat. Die erste Folge sendet der Deutschlandfunk am Freitagabend in der Sendereihe »Mikrokosmos« (DLF 2022, 19.15 Uhr).

Für die Premieren der Bayreuther Festspiele werden in dieser Woche zweimal die ARD-Kulturradios zusammengeschaltet. Am Mittwoch gibt es zeitversetzt den »Siegfried« (20 Uhr) und am Freitag die »Götterdämmerung« (20 Uhr). Zum Auftakt der Festspiele in der vorigen Woche wurden Regisseur Roland Schwab und Dirigent Markus Poschner für die Neuinszenierung von »Tristan und Isolde« gefeiert. Das vornehm eingedieselte Publikum kam in den sechs Stunden mächtig ins Schwitzen, weil es zu Vorstellungsbeginn auf dem Hügel 37 Grad hatte, und es im Haus keine Klimaanlage gibt. Es ist also nicht nur von Nachteil, dass man Rundfunkübertragungen nur hören, nicht aber riechen kann.

Sonst in dieser Woche im Radio: »Bilanz«, ein Hörspiel von Franz Xaver Kroetz über ein bayerisches Ehepaar, das dahockt und das eigene Leben Revue passieren lässt. Mit Hans Stadtmüller und Therese Giehse (NDR/WDR 1972, Di., 20.10, DLF). In der »Lesezeit« bringt der Deutschlandfunk einen Gewinnerbeitrag der Tage der deutschsprachigen Literatur 2022. Juan S. Guse liest den Text »Im Falle des Druckabfalls«, für den er in Klagenfurt den Kelag-Preis mitgenommen hat (Mi., 20.30 Uhr). In der Zündfunk-Reihe »The Sound of the City« geht es am Donnerstag um die Stadt, in der Elf-Finger-Mann Lee »Scratch« Perry 1968 beim Rauchen den Reggae erfunden hat: »Kingston« (Do., 19.05 Uhr, Bayern 2). Die Deutschlandradios porträtieren in der »Langen Nacht« am Wochenende Swjatoslaw Richter in »Er spielte immer wie zum ersten und zum letzten Mal« (Wdh. v. 2015, Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur und 23.05 Uhr, DLF). Einen merkwürdigen Krimi will Radiokolumnenpraktikant Gustav mit der Hupe unbedingt in den Programmhinweisen aufgenommen sehen: »Mühlheimers Experiment«. August 2022, Klimakatastrophe und Seuche, das Meer frisst sich in die Städte und die Städter werden vom Virus dahingerafft. Jetzt kommt’s: Die Story ist nicht neulich aufgeschrieben worden, sondern schon vor zwanzig Jahren vom Science-Fiction-Experten Bodo Traber (WDR 2003, Sa., 19.05 Uhr, SWR 2). Christine Nöstlinger hat in ihrer Trilogie »Iba de gaunz oamen Leit« im Wiener Vorstadtdialekt über die Gesichter der Armut geschrieben. Vor zehn Jahren hat das Wiener Rabenhof-Theater die Gedichte den Bewohnern eines Gemeindebaus in den Mund gelegt – eine Simultanübersetzung des Hörspiels wird leider nicht angeboten (ORF 2012, So., 16 Uhr, Ö 1). Eva Deinert und Yvonne Maier haben die Ermittlungsarbeit nach dem Münchner Geiseldrama von 1972 untersucht, die Ergebnisse fassen sie in der Reihe »Radiowissen« zusammen. »Die Olympia-Protokolle« ist die Doppelfolge mohndoof betitelt (Mo., 9.05 Uhr, Bayern 2). Na ja, »Last Exit Kabul« klingt auch wie Guido Knopp.