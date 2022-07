Freiheit wozu?

United Archives International/imago Freiheit für wen noch mal? Salvador Dali und sein Doppelkopf

Kunst solle frei sein, solle ohne moralische Kontrolle einer Traumlogik folgen, sich von der Vernunft emanzipieren. Das jedenfalls forderte der Surrealist André Breton. Als freilich Salvador Dalí Nähe zu Hitler zeigte, musste er sich vor seinen Mitsurrealisten rechtfertigen. Es half ihm nichts zu behaupten, Hitler erscheine nun mal in seinen Träumen – Dalí wurde dennoch aus der Bewegung ausgeschlossen.

Diese Episode berichtet der Soziologe und Kulturtheoretiker Moshe Zuckermann in seinem neuen Buch »Die Kunst ist frei?«, um das Spannungsverhältnis zwischen Kunstfreiheit und moralisch-gesellschaftlicher Verantwortung darzustellen. Laut dem Untertitel will er zwar eine »Streitschrift für die Kunstautonomie« verfassen. Doch macht er es sich keineswegs einfach. Natürlich weiß er, dass es Kunst niemals ohne Bezug auf Gesellschaft gab. Oft stand sie unmittelbar im Dienst von Kirche oder Politik. In vielen Fällen gibt sie konkreten Inte­ressen Ausdruck; schließlich muss sie finanziert werden, auch gibt es nur selten Künstler, die nicht wenigstens auf ein kleines Publikum hoffen. Doch zu Recht gibt Zuckermann als Grundbestimmung der Kunstautonomie an, dass Werke einer ästhetischen Logik folgen müssen, die zu mehr führt, als es die bloße Wiedergabe eines erwünschten Inhalts wäre.

Tatsächlich: Brächte ein Roman nichts anderes als ein Leitartikel, wäre es arbeitssparender, den Leitartikel zu schreiben. Überhaupt ist Zuckermanns schmales Buch voll von richtigen und anregenden Gedanken. Seine Ästhetik ist auf das Kunstwerk konzentriert. So ist er misstrauisch gegenüber dem Versprechen der historisch gewordenen Avantgarde, die Grenze zwischen Kunst und Leben einzureißen. Was geblieben ist, sind eben doch die Werke, und die findet man im Museum, wogegen nichts einzuwenden geht. Überzeugend sind Zuckermanns Vorbehalte gegen eine Konzeptkunst, die nur noch Ideen für Werke notiert, ohne dass die Werke selbst geschaffen und damit sinnlich anschaulich würden.

Allerdings ist Zuckermann möglicherweise zu klug, um tatsächlich eine Streitschrift zu schreiben. Dieses Genre verlangt Entschiedenheit statt skrupulöser Abwägungen. Die Frage, ob die im Fall Dalí erforderliche Praxis nicht die surrealistische Theorie widerlegt habe, beantwortet Zuckermann mit dem Hinweis auf veränderte Umstände: Als Breton seine ästhetischen Forderungen aufgestellt habe, sei Hitler noch keine Gefahr gewesen. Das stimmt zwar, weicht aber gerade der grundlegenden Frage nach dem Stellenwert der Kunstautonomie aus. Zuckermann plädiert für Augenmaß und vertritt (anders als sein Hauptgewährsmann Adorno) den Common sense. Augenmaß aber ersetzt keine Theorie.

Problematisch wird es, wo Zuckermann Kunstautonomie absolut setzt: »Ein außerkünstlerischer Zweck von Kunst birgt in sich stets ein Element potentiellen Verrats an ihr«, heißt es, und so werde engagierte Kunst gerne von »totalitären Staaten und Diktaturen« benutzt, wobei Zuckermann eine »Affinität zwischen dem tumben ›Sozialistischen Realismus‹ und der Propagandakunst der Nazis« meint ausmachen zu können. Der Fehler hier ist nicht nur politisch, er ist in der theoretischen Grundlegung Zuckermanns zu suchen. Mit Adorno meint er, das Politische der Kunst in einer Kunstautonomie zu finden, die als »›Vorschein‹ des ›Nichtidentischen‹ sich dem Zwang des Bestehenden entwindet« und somit »aus eigener Immanenz ihren politischen Charakter als Protest gegen die repressive Wirklichkeit« indiziere.

Freilich ist nicht die Wirklichkeit repressiv, sondern bestimmbare Akteure sind es. Und falls sie einmal besiegt werden sollten, dann nicht durch das ganz andere, sondern durch Ansätze zum Neuen, die sich bereits im Alten finden. Mit bloßer Negation wird nichts zu bewegen sein. Bedeutende Kunst war stets auch affirmativ, hat das Brauchbare und Zukunftsweisende im Bestehenden gezeigt.

Wie allerdings verhält es sich mit einer Kulturindustrie, die als ausschließlich bejahend erscheint? Die große Masse der heutigen Produktion ist ihr zuzuordnen, und Zuckermann befasst sich eingehend mit ihr. Er widerspricht der postmodernen Einebnung aller Hierarchien und legt überzeugend dar, dass es zwischen wirklichen Kunstwerken und kulturindustriellen Erzeugnissen einen Wertunterschied gibt. Ist das Elitarismus? Im Gegenteil. Elitär wäre es, große Kunst, die allein sowohl Vergnügen als auch Erkenntnis verspricht, einer kleinen Gruppe zu überlassen, statt sie allen zugänglich zu machen.

Hat Zuckermann hier auch recht, so kommt er in seiner Analyse der Kulturindustrie kaum über das entsprechende Kapitel in der »Dialektik der Aufklärung« von Adorno und Horkheimer von 1944 hinaus. Dass zwischen wirklicher Kunst und allein am Profit orientierter Massenproduktion ein Austausch von Inhalten und Darstellungsweisen stattfindet, und zwar in beide Richtungen, stellt Zuckermann durchaus fest – doch hat es für seine Theorie keine Folgen. Zudem kann Kulturindustrie die Realität nie so vollständig verdecken, wie Zuckermann glaubt. Um Interesse zu wecken und ihre Produkte zu verkaufen, muss sie an tatsächliche Konflikte anknüpfen, wirkliche Bedürfnisse aufgreifen. Dies ist zwar stets damit verbunden, mögliche Erkenntnis zurückzustutzen. Doch ist der kulturindustrielle Apparat in sich widersprüchlich, und es ist falsch, ihm statisch eine autonome Kunst der Verneinung entgegenzusetzen.

Dies führt auf das Widersprüchliche von Kunstautonomie selbst, die positiv ist, indem sie sich kapitalistischen Zwängen verweigert, und zugleich negativ, wenn sie von politischem Handeln nichts wissen will. Zuckermanns zumeist ausgleichende Darstellung zeigt viele Aspekte des Problems; sie zusammenzufassen und auf die heutige Lage zu beziehen bleibt noch zu leisten.