Wozu die Mühe?

imago images/Mary Evans »Du weißt nicht, was beschissen heißt, bevor du Amerika gesehen hast« – Fela Kuti

»Niemand wird mich aus diesem Land werfen. Wenn es nicht taugt, um darin zu leben, dann ist es unsere Pflicht, es tauglich zu machen.« – Fela Kuti

Fela Ransome-Kutis Kindheit war nicht leicht. »Keine Woche ist vergangen, in der ich nicht den Arsch vollgekriegt hab’.« Elterliche Zuneigung? »Mann, mit so einem Scheiß haben die sich nicht aufgehalten. Das hätten sie als Nachgiebigkeit betrachtet. Uns im Arm halten? Niemals.« Vielmehr habe der koloniale Wertekanon gegolten: »Wer mit der Rute spart, verzieht sein Kind« (frei nach Sprüche 13, 24). Felas Eltern, bürgerliche Christen der zweiten Generation, lebten sich auseinander, als seine Mutter sich politisierte und für Frauenrechte kämpfte. »Ich erinnere mich sehr gut, denn als sie angefangen hat, durchs Land zu fahren und Politik zu machen, fehlte ihr die Zeit, mich zu verprügeln. (…) Da hab’ auch ich angefangen, Politik gut zu finden.«

Mit 16 gründet er an der Schule einen Klub namens »Planlose Gesellschaft«. Die einzige Regel: »Wir hatten keine Pläne. Wir missachteten alle Verbote.« Bis zur wirklichen politischen Entfaltung sollte es freilich noch viele Jahre dauern. Nach einem kurzen Versuch im Angestelltenleben geht er 1958 zum Trompetenstudium nach London, gründet bald seine erste Band, die ihm den Lebensunterhalt aufbessert, feiert dann Mitte der 60er erste Plattenerfolge.

Felas politische Erweckung erfolgt 1969 in den USA durch die Afroamerikanerin Sandra Izadore, die viel mit ihm diskutiert, ihm die Autobiographie von Malcolm X zu lesen gibt und ihn »afrikanisiert«, obwohl sie selbst die USA noch nie verlassen hat. Nun entwickelt er mit seinem Schlagzeuger Tony Allen einen eigenen Musikstil, mit Wechselgesang und afrikanischen Rhythmen. Sein erstes Lied im Stil des Afrobeat widmet er Sandra und nennt es »My Lady’s Frustration«, denn die Monate in Übersee sind hart für das Paar wie für die Musiker. Als er nach Nigeria zurückkehrt, ist er durch mit den Staaten, alle Bewunderung ist verflogen: »Beschissene Rassisten! … Hass! … Gewalt! … Ein Scheißland! O Mann, du weißt nicht, was beschissen heißt, bevor du Amerika gesehen hast.«

Er errichtet in Mushin, einem Armenbezirk von Lagos, eine Gemeinschaftssiedlung, die er bald Republik Kalakuta nennen wird, gedacht als Ort, »der allen verfolgten Afrikanern offenstehen sollte«, nicht zuletzt solchen aus den USA wie seiner Muse Sandra. Wegen ihrer Aufenthaltserlaubnis gerät er das erste Mal mit den örtlichen Behörden in Konflikt. Er benennt seine Band in Africa 70 um, seinen Klub in African Shrine, singt als Panafrikanist im den meisten Afrikanern verständlichen Pidgin-Englisch. Musikalisch macht sich nun die Zusammenarbeit mit Ginger Baker (Cream) bemerkbar. In regelrecht explosiven Liedern wie »Zombie«, »Army Arrangement« oder »Coffin for Head of State« ruft er die Afrikaner zur Revolte auf, beklagt die Assimilation an das Vorbild des Westens (»Colonial Mentality«, »Teacher Don’t Teach Me No Nonsense«), dessen Raubzüge (»International Thief Thief«) und die Mithilfe der »Eliten« auf dem Kontinent (»Beasts of No Nation«).

Eines der wenigen aufgezeichneten Auslandskonzerte (Berliner Jazzfestival 1978, auf Youtube) vermittelt einen Eindruck von seiner Musik. Die schon optisch beeindruckende Band spielt solide, aber nicht virtuos, auch Fela ist kein Zauberer; die »Magie« entsteht im Zusammenspiel. Die Rhythmussektion spielt durchlaufende Perkussions-, Bass- und Gitarrenmuster, die, obwohl 4/4, weit komplexer und treibender sind als das Bumm-Tschack der westlichen Pop-/Rockmusik: Sie webt einen fliegenden Teppich ohne Anfang und Ende, auf den Fela mit Gesang, Tasten und Saxophon seine melodischen Perlen legt. Die Einsätze und Dynamikwechsel kommen so leicht und natürlich rüber, als spielte da ein Mensch statt knapp zwei Dutzend. Zu dieser Zeit war Fela Kuti schon für eine gewisse Exzentrik bekannt; er war mit 27 seiner Frauen – bzw. jetzt: »Königinnen« – verheiratet, verschenkte seinen bescheidenen Reichtum, änderte seinen Mittelnamen in Anikulapo; sein voller Name besagt nun, dass er »Größe ausstrahlt, den Tod beherrscht und nicht von Menschen getötet werden kann«.

In der Tat ist erstaunlich, wieviel er seit Mitte der 1970er unter den wechselnden Regimes seiner Heimat einsteckt, ohne daran zu zerbrechen. Ein Jahr vor Berlin wird er krankenhausreif geprügelt, seine Frauen wurden vergewaltigt oder anders misshandelt, die Häuser zerstört. Über 350mal wird er vor Gericht gebracht, wandert oft in den Knast. Mehrfach bietet sich ihm die Möglichkeit eines internationalen Durchbruchs, doch er will sich nicht den Plattenfirmen anbiedern. Als 1982 seine autorisierte Biographie »This Bitch of a Life« erscheint, hat er den Großteil seiner revolutionären Musik schon aufgenommen. Sein Freund und Biograph Carlos Moore beschreibt den späten Fela als zunehmend spirituellen, aber auch deprimierten, paranoiden und gesundheitlich schwächelnden Menschen, der zwar noch komponiert und auftritt, aber keine Songs mehr einspielt: »Wozu die Mühe? Ich habe alles gesagt. Es ist schon alles getan.« Er stirbt am 2. August 1997 infolge einer AIDS-Erkrankung. Mehr als eine Million Menschen erweist ihm am Sarg die letzte Ehre. Seun Kuti setzt heute das Erbe seines Vaters fort.