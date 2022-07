Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »In den Straßen von Los Angeles«, einen Band mit Erzählungen von Ry Cooder, erschienen im Verlag Tiamat.

Das Buch »Der letzte Bus nach Woodstock«, einen Kriminalroman von Colin Dexter, erschienen im Unionsverlag Zürich, haben gewonnen: Jeannette Berner aus Berlin und Lothar Knatz aus Nienburg (Weser).