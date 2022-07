Der Wille zum Menschsein

Gemeinfrei Notwendigkeit der Kunst: Ernst Fischer (1952)

»Alle gesellschaftlichen Systeme haben große künstlerische Apologeten gefunden (neben den Anklagenden und Revoltierenden)«, schreibt Ernst Fischer in »Von der Notwendigkeit der Kunst«, »nur im Kapitalismus war und ist die über das Mittelmaß sich erhebende Kunst und Literatur Protest, Kritik, Revolte.« Diese Behauptung klang natürlich schon 1959 überspitzt, als der Dresdner Verlag der Kunst Fischers schillernden Versuch einer marxistischen Ästhetik als ersten Band seiner Fundus-Reihe veröffentlichte. Dass eine vom Autor nochmals stark überarbeitete Fassung des Buches ab 1963 in englischer Sprache und bald auch in anderen Übersetzungen ein internationaler Erfolg werden konnte, ist allerdings Indiz für die ursprüngliche Überzeugungskraft jener Grundthese. Die ist leider längst nicht mehr auf die laufende Kulturproduktion zu übertragen, was um so leichter nachvollziehen lässt, warum der am 31. Juli 1972 gestorbene österreichische Autor und Politiker die bloße »Nichtübereinstimmung mit der sie umgebenden gesellschaftlichen Wirklichkeit« hoch genug schätzte, um praktisch allen Kunst- und Literaturrichtungen seit der Romantik etwas Progressives abgewinnen zu können.

Wenn es was taugt

Ernst Fischer wurde am 3. Juli 1899 als Sohn eines Offiziers im nordböhmischen Chomutov (Komotau) geboren und wuchs nach der Versetzung des verhassten Vaters in Graz auf. Im Frühsommer 1918 wurde er an der norditalienischen Front eingesetzt, bevor er bei Kriegsende, wie er es in seinem ersten, 1969 erschienen Memoirenband »Erinnerungen und Reflexionen« schildert, nichtsahnend die eigene Wahl zum Soldatenrat verschlief. Danach begann er zu studieren, musste aber zugleich in einer Brikettfabrik arbeiten, da die geliebte Mutter und drei Geschwister nach dem Tod des Vaters 1919 zunehmend verelendeten. Er wurde Sozialdemokrat und 1920 Redakteur des örtlichen Parteiblattes Arbeiterwille. Offenbar auf Empfehlung Ernst Tollers erfolgte 1927 die Berufung in die Wiener Redaktion der Arbeiter-Zeitung, des Zentralorgans der SDAP.

Als Journalist widmet sich Fischer in der Zwischenkriegszeit diversen Themen, aber vor allem der Kultur. Dabei blitzen schon Gedankengänge auf, die er später fortentwickeln wird, ohne ihren essayistischen Charakter jemals durch Systematik zu überwinden. So kündigt sich der Titel seines kunsttheoretischen Hauptwerks 1931 an, wenn er Kunst en passant »eine menschliche Notwendigkeit« nennt. Im zitierten Artikel bedauert er auch, dass anspruchsvolle Literatur und Arbeiterromane jeden »Abglanz mythischen Geschehens« verleugneten – worin im Umkehrschluss wohl die spätere Forderung nach einem »säkularisierten Mythos« mitschwingt, für den dann ausgerechnet Kafka und Brecht Pate stehen sollen. Im selben Jahr gibt Fischer zu Protokoll: »Kunst, wenn sie was taugen soll, muss uns helfen – mit uns selber halbwegs in reine zu kommen, unsere Erlebnisse halbwegs zu verstehen, unserem Anders-Sein-als-man-möchte halbwegs gerecht zu werden.« Dieser gesellschaftliche Auftrag zur Aufklärung, mit der die Kunst möglicher Veränderung den Boden bereite, erscheint in »Von der Notwendigkeit der Kunst« als historische Konstante – bis eine »künftige kommunistische Periode« die Kunst von dieser »wesentliche(n) Funktion« ebenso entbinden werde wie von ihrer ganz ursprünglichen magischen Funktion.

Kultur als Phrase

Im Jahr darauf verliert Fischer freilich vorübergehend jedes Vertrauen in Kultur und fordert ultimativ Parteinahme – anders als zuvor und anders als in seinen berühmten Texten der Nachkriegszeit. »Heute ist die Kultur eine Phrase«, heißt es unter dem Eindruck des drohenden Faschismus, während allen ästhetischen Erwägungen eine Absage erteilt wird. »Erinnerungen und Reflexionen« lässt erahnen, welcher Bewusstseinswandel mit der schroffen Perspektivverschiebung einherging: »Damals war es wie ein Blitz der Erkenntnis: Du musst gegen dich entscheiden! So wie du bist, kann dich niemand brauchen, am wenigsten das Proletariat.« Als eigentliche Tragik der dem unbedingten Antifaschismus geschuldeten Selbstverleugnung betrachtet Fischer es nachträglich, dass sie ihn im Moskauer Exil (1939 bis 1945), als er für die Komintern sowie die deutsche Sendung von Radio Moskau arbeitete, zum Stalinisten habe werden lassen.

Nachdem er der KPÖ erst 1934 im anfänglichen Prager Exil beigetreten ist, wird er nach seiner Heimkehr vor allem als langjähriger Abgeordneter des Nationalrats zu einem führenden Kopf der Partei – bis zum Rauswurf 1969, nachdem er sich klar gegen die Niederschlagung des »Prager Frühlings« positioniert hat. Er sagt sich nie vom Marxismus los, bedauert in den letzten Lebensjahren allerdings, Berufspolitiker geworden zu sein, statt sich stärker den fragmentarisch gebliebenen oder verlorengegangenen literarischen Arbeiten gewidmet zu haben.

Die Fülle der Menschheit

Überdauert hat indes »Von der Notwendigkeit der Kunst«, als Ergänzung zu den zeitgenössischen, ähnlich utopisch angehauchten Ästhetiken Ernst Blochs und Herbert Marcuses. Das Buch leitet die Kunst aus dem Arbeitsprozess und der sich entwickelnden Arbeitsteilung her und bindet sie so an die Erfahrung der Entfremdung. Dabei klingt der junge Marx ebenso an wie in der Grundannahme, dass der Mensch mehr sein wolle »als nur er selbst. Er will ein ganzer Mensch sein.« Pointiert heißt es: Der Mensch hungere danach, »in der Kunst (…) seine Individualität zu vergesellschaften«. Da Fischer diese Kunstdefinition, die die Identifikation des einzelnen mit der »Fülle der Menschheit« betont, »dionysisch« nennt, muss er ihr indes die »apollinische« gegenüberstellen, die aufs distanzierte Spiel des Künstlers mit den »Regeln und Kniffen, Formen und Konventionen« seines Metiers abhebt. Das wird an anderer Stelle mit der gelegentlichen »Verherrlichung der herrschenden Mächte und Zustände« assoziiert – was aber bezeichnenderweise nicht der Behauptung im Wege steht, dass die Kunst »des dialektischen Widerspruchs« beider Pole bedürfe. Nicht zuletzt vorm Hintergrund der zeitgenössischen Verhärtung marxistischer Debatten über Ästhetik ist wohl zu betrachten, dass Fischer keinen Aspekt der Kunst, kein Ausdrucksmittel preisgeben mochte.