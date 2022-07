Seeliger/imago Hansgeorg Stengel, Sprachpolizist h. c.

Wo sind die Einsatzkräfte? Die Einsatzkräfte sind im Einsatz – das kann man bei Funk und Fernsehen täglich erleben. Und wie nennt man Leute, die auf Fahrrädern fahren? Fahrradfahrer. Radfahrer wäre zu einfach! – Da hätte der Sprachpolizist Hansgeorg Stengel, dem wir sprachkritische Bücher wie »AnnasusannA« und »Wortadella« verdanken, allerhand zu kommentieren – wäre er nicht 2003 an seinem 81. Geburtstag, dem 30. Juli, gestorben. Mit ihm ging viel verloren.

Der Greizer Lehrersohn musste erst in den Krieg ziehen, war bei den US-Amerikanern in Gefangenschaft und hatte schon längst festgestellt, dass ihm das Jonglieren mit Worten und Begriffen lag. Bereits mit 14 Jahren hatte er die Greizer Lokalpresse mit Heiterem beliefert. Parallel zu seiner Arbeit als Journalist absolvierte er ein Fernstudium an der damals noch nach Karl Marx benannten Leipziger Universität. Sein Stammblatt wurde und blieb der Frische Wind (1954 in Eulenspiegel umbenannt). Hier veröffentlichte er Epigramme, Geschichten und Gedichte, war Fernsehkritiker, schuf jahrzehntelang originelle Kreuzworträtsel und war auch Reiseberichterstatter. Für die Defa schrieb er gelegentlich Kurzfilme. Daneben fühlte Stengel sich immer stärker zum Kabarett hingezogen.

Anfangs waren es Sketche, die er für das Kabaretttheater Distel schrieb. Als seine Bücher in immer höheren Auflagen erschienen und er zu Lesungen gebeten wurde, stellte sich sein Talent als Kabarettist (mit Soloprogrammen, gelegentlich aber auch mit Partnerinnen wie Christel Bodenstein) heraus. Die Titel seiner Bücher und Programme deuten an, dass es ihm stets (aber nicht nur) um sein Ego ging: »Mit Stengelszungen«, »Stenglish for you«, »Der rettende Stengel«, »Die feine stenglische Art«, »Der Unschuldsstengel« oder »Mit Stengelsgeduld«. Sein Stil war selbstbezogen, aber das machte er mit so viel Augenzwinkern, dass ihm das Publikum zu Füßen lag. Wenn es durfte. Denn manchmal hatte sich Stengel politisch zu weit aus dem Fenster gewagt, weshalb Veranstalter auf seine Auftritte (mit Bauchschmerzen) verzichten mussten. Doch kam Stengel zugute, dass sich die Partei nicht immer einig war: Während Kurt Hager seine Improvisationen für zu frech hielt, ließ Hans Modrow ihn gewähren. In den 90er Jahren engagierte Stengel sich dann politisch für die PDS.

Zu seinem 100. Geburtstag wäre es angebracht, ihn wieder mal zu lesen. So wie er selbst empfahl: »Unsterblich ist das Werk von Marx und Engels. / Und dennoch, lieber Freund, lies dann und wann, / was sich mit M. und E. nicht messen kann: / Ein sterbliches Bonmot Hansgeorg Stengels.«