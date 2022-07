Entlastung für Wohlhabende

Joko/imago Es gilt die einfache Logik: Je größer der Geldbeutel, desto größer die Entlastung (Luxuseinkaufsstraße Kurfürstendamm in Berlin)

Trotz eskalierender Inflation und aufkommender Wirtschaftskrise will Finanzminister Christian Lindner (FDP) von weiteren Entlastungspaketen für Geringverdiener nichts wissen. Die Schuldenbremse müsse schließlich eingehalten werden, wiegelte er zuletzt ab. Da gebe es keine weiteren Spielräume. Mehr Großzügigkeit legt er hingegen an den Tag, wenn es um die Entlastung von Spitzenverdienern geht. Deshalb soll im Rahmen der bundesdeutschen Krisenpolitik zum Jahreswechsel erstmal die kalte Progression abgeschafft werden.

Auf die Ankündigung hin hat die Arbeitnehmerkammer Bremen am Donnerstag anhand einer Modellrechnung dargelegt, wer von dieser Maßnahme in welchem Umfang profitieren würde. Demnach würde ein Single mit 60.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr etwa 1.100 Euro weniger Steuern zahlen. Eine vierköpfige Familie mit einem Jahresbrutto von 40.000 hätte 300 Euro mehr in der Tasche. Und eine Alleinerziehende mit 20.000 Euro Jahreseinkommen würde lediglich um 100 Euro entlastet werden. Je größer der Geldbeutel, desto größer die Entlastung. Lindners Vorstoß ist also ganz im Sinne der eigenen Wählerklientel.

Mit einer gewissen Vorsicht sind die konkreten Zahlen der Modellrechnung allerdings zu genießen. Schließlich hat das Finanzministerium noch keine Details des Konzepts bekanntgegeben. Die Arbeitnehmerkammer Bremen musste daher Annahmen treffen – etwa eine Erhöhung der Tarifeckwerte um sechs Prozent. So oder so, die Abschaffung der kalten Progression – also des Effekts, dass jemand durch eine Lohnerhöhung, die lediglich die Inflation ausgleicht, in einen höheren Steuertarif rutscht und somit letztlich weniger Geld in der Tasche hat – bringt um so mehr, je höher das Einkommen ist.

Unbeschadet dieser Fakten betonte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP Lindners Staatssekretärin im Finanzministerium, Katja Hessel, die Maßnahme sei »ein Gebot der Fairness gegenüber der hart arbeitenden Mitte in unserem Land«. Dabei behauptete die FDP-Politikerin, es ginge bei dem Vorschlag um den »sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft«.

Hingegen plädiert die Arbeitnehmerkammer Bremen für Direktzahlungen. Dadurch könne die Politik gezielt Gruppen entlasten, die durch die Inflation besonders belastet sind. Betont wird seitens der Organisation etwa, zwölf Millionen Steuerpflichtige hätten ein so geringes Einkommen, dass sie vom Abbau der kalten Progression überhaupt nicht profitieren würden. Anders als von Direktzahlungen: »Wer über wenig Einkommen verfügt, braucht direkte finanzielle Unterstützung«, sagte Hauptgeschäftsführer Peer Rosenthal am Donnerstag.

Vorsichtige Kritik an Lindners Plänen kommt vom Koalitionspartner SPD. Der Abbau der kalten Progression reiche nicht aus, sagte etwa Parteichefin Saskia Esken am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Deshalb müsse es für Geringverdiener zusätzlich »direkte Zuwendungen wie einen Kinderbonus oder einen Heizkostenzuschuss im Wohngeld geben«. Spitzeneinkommen will sie höher besteuern, um »den Spielraum des Staates« zu erhöhen.

Die Partei Die Linke plädiert derweil in der Steuerdebatte für einen höheren Grundfreibetrag in der Einkommenssteuer. Sinnvoll sei außerdem eine Anhebung der sogenannten Reichensteuer, die auf Einkommen oberhalb von gut 250.000 Euro bei Singles und gut 500.000 Euro bei Ehepaaren fällig wird, so der Finanzpolitiker Christian Görke am Donnerstag. »Wenn Lindner wirklich zur Schuldenbremse zurückkehren und sein Entlastungsversprechen wahr machen möchte, muss irgendwo Geld herkommen.«