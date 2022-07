Nachschlag: Kastenförmig

commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleric-Knight-Workman/gemeinfrei Die mittelalterliche Ständeordnung: Redner (Klerus), Krieger (Rittertum) und Arbeiter, der aufräumen muss

In einem postapokalyptischen Chicago hat sich eine strikte Kastengesellschaft etabliert. Fünf Kasten (»factions«) sind vorgesehen: »Abnegation« (Entsagung) – Beamte; »Dauntless« (furchtlos) – Krieger; »Eru­dite« (Gelehrter) – technokratische Intellektuelle, »Candor« (Aufrichtigkeit) – Juristen; »Amity« (Freundlichkeit) – Landwirte. Staatsapparat, Kriegsmaschine oder Bauernvolk. Die Kastenzugehörigkeit wird durch Eignungstest bestimmt. Versager werden »factionless« – Paria. Ausnahmen freiwilligen Kastenwechsels sind ausdrücklich gestattet, sie bestätigen die Regel. Nicht gestattet sind Abweichler, die mehr als eine »Bestimmung« haben. Also Leute, die z. B. nicht nur Bäume sehen, sondern manchmal auch einen Wald. Wer würde da nicht rebellieren wollen? So kommt es zur Rebellion einer höheren Tochter aus milde konservativem Pastorenhaushalt, die – da sie Flausen im Kopf hat und eine Abneigung gegen Intellektuelle – auf einem Sportinternat für zukünftige Fallschirmjäger landet. (aha)