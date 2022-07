Verlierer des Wandels

Mihajlo Maricic/PantherMedia Das deutsche Mediensystem bedeutet für die Journalisten vor allem das: Stress und Arbeitsdruck

Der Beruf des Journalisten ist im Wandel und erlebt einen zunehmenden Bedeutungsverlust. Ein Grund dafür ist die Transformation des deutschen Mediensystems selbst, die für den einzelnen Journalisten vor allem bedeutet: Stress, Arbeitsdruck – oder sogar Berufsausstieg. Die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung (OBS) hat dieses Phänomen in einer aktuellen Studie untersucht. Die Heidelberger Professoren Burkhard Schmidt, Rainer Nübel, Simon Mack und Daniel Rölle interviewten dafür zunächst 20 hauptberuflich tätige Journalisten aus verschiedenen Bereichen der Medienlandschaft. Die so gewonnenen Erkenntnisse überprüften sie dann in einer Onlinebefragung.

Die Vorstellungen vom Beruf des Journalisten und die Realität gehen schon seit Jahren auseinander. Viele junge Menschen verbänden den Beruf mit »Vorstellungen von aufregenden Erlebnissen, weiten Reisen, abwechslungsreicher Arbeit und dem Flair gesellschaftlicher Bedeutsamkeit«, heißt es zum Beispiel in dem Buch »Berufsfeld Journalismus« aus dem Jahr 1999. Doch schon damals sah die Wirklich anders aus: »Stress, Termindruck und Aktualitätsdruck« kennzeichneten den Beruf sowie eine ungeregelte Lebensführung, Überstunden und Sonntagsarbeit. Auch die mittlere Lebenserwartung eines Journalisten lag damals bereits deutlich unter der im Durchschnitt der Bevölkerung.

Die Arbeitsbedingungen sind seitdem nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Die Digitalisierung stelle »neue professionelle Anforderungen, etwa durch Crossmedia«, heißt es in der Studie. Die Journalisten müssen für verschiedene Formate Inhalte produzieren, was zu höherer Arbeitsverdichtung führt.

Verstärkt wird dieser Trend durch ökonomische Krisen, die sich auch und vor allem in Privatmedien bemerkbar machen. »Vertriebs- und Werbeerlöse sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken, worauf einige Medienunternehmen mit teilweise gravierenden Personaleinsparungen in den Redaktionen reagiert haben«, schreiben die Studienautoren. Kleine Redaktionen müssen dieselbe Arbeit stemmen, für die vorher mehr Kollegen zur Verfügung standen.

Eine höhere Belastung der einzelnen ist die Folge, aber auch eine sinkende Qualität der journalistischen Arbeit: einseitige und unkritische Berichterstattung, »Boulevardisierung, Hyperskandalisierung oder Selbstüberschätzung«. Die Medien haben dadurch beim Publikum an Vertrauen eingebüßt, was viele der für die Studie befragten Journalisten nachvollziehen können. Ein Großteil von ihnen habe festgestellt, »dass der Journalismus im Kontext des digitalen und gesellschaftlichen Wandels an Qualität, Bedeutung, Renommee und Attraktivität verliert oder schon verloren hat«.

Glücklich sind die Journalisten damit nicht, die Transformation der Medien löst bei ihnen demnach in erster Linie negative Gefühle aus. »Neben Frustration und Unsicherheitsgefühlen« bestehe »Sorge um die Jobsicherheit«. Ältere Kollegen orientierten sich eher in Richtung Ruhestand. Und die jüngeren denken darüber nach, das Handtuch zu werfen. Zwei von drei Befragten gaben der Studie zufolge an, in den vergangenen zwölf Monaten wiederholt darüber nachgedacht zu haben. Jeder zehnte gab demnach an, mehrmals pro Woche mit dem Gedanken gespielt zu haben, den Beruf aufzugeben.

Mit zunehmender Arbeitslast leidet auch die Gesundheit. Unter Einsatz »standardisierter und validierter psychometrischer Messinstrumente« seien deutliche Hinweise auf »psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz« festgestellt worden. Mit anderen Worten: Viele Journalisten sind mental erschöpft. Zwei Drittel der Befragten gaben an, sich schon vor der Arbeit müde zu fühlen. Etwa genauso viele sagten, die Belastungen durch die Arbeit seien »nicht zu ertragen«. Knapp 40 Prozent gaben an, sich durch die Arbeit immer häufiger »emotional ausgelaugt« zu fühlen. Von den Verlagen werden sie mit den Problemen weitgehend allein gelassen, so der Eindruck der Studienautoren.