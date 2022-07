Melodien für Millionen

Celine Nieszawer/Port au Prince Pictures/dpa »Würdest du eine Niere und deine Platten dafür geben, hier dabei zu sein?«

In »Die Magnetischen« besuchen zwei französische Soldaten 1981 an ihrem Stationierungsort Westberlin das Radiostudio des britischen Soldatensenders BFBS. »Offiziell ist das der Sender für die Truppe und die Expats«, erklärt der Erfahrenere dem Neuankömmling. »Und inoffiziell geht der Krieg ja weiter, nur übers Radio jetzt. Und wenn die auf der anderen Seite zu englischem Pop abgehen, ist die Mauer schon so gut wie weg.« Dass der Westen den Kalten Krieg mit Rock ’n’ Roll gewonnen habe, ist ein gern erzähltes Märchen, weshalb um so mehr überrascht, wie nüchtern der Protagonist dieses Films die ihm geschilderte popkulturelle Subversion zusammenfasst: »So was wie Propaganda also?« Das klingt zynisch, ist vom naiven Philippe (Thimotée Robart) aber so nicht gemeint. In einer späteren Szene fragt er den Begleiter, wer denn eigentlich das »wir« sei, wenn von »unserer« Musik die Rede ist. »Der Westen. Die freie Marktwirtschaft«, lautet die unkommentiert bleibende Antwort.

Spröde Sätze wie diese eröffnen eine ungewohnt unromantische Perspektive auf Popkultur und bewirken eine reizvolle Irritation – zumal sie auch im Widerspruch zum restlichen Film stehen, denn Regisseur Vincent Maël Cardona ­zelebriert sonst ganz undistanziert die Musikbegeisterung seiner drei Hauptfiguren. Zu ihnen gehört neben Philippe dessen Bruder Jérôme (Joseph Olivennes), der bis zur Einberufung des Jüngeren mit diesem in der väterlichen Autowerkstatt geschuftet und nach Feierabend im gemeinsam betriebenen Piratensender Radio Warschau Postpunksongs aufgelegt hat. Dritte im Bunde ist die alleinerziehende Friseurin ­Marianne (Marie Colomb), die zwar Jérômes Freundin ist, aber mit Philippe einen zarten Flirt begonnen hat, wobei Popmusik – von einem hübschen Chanson bis zu The Undertones – wiederholt die beiderseits unausgesprochenen Gefühle zum Ausdruck bringt. Sofern der von einem halben Dutzend Autoren (inklusive Cardona) ausgeheckte, episodisch-verschachtelte Plot einen zentralen Handlungsfaden enthält, besteht er denn auch darin, dass der scheue Protagonist im übertragenen Sinn seine »Stimme« findet, indem er im Studio spontane Soundcollagen anfertigt, die innerhalb der Musiklandschaft der Handlungszeit wohl am ehesten mit Produktionen des britischen Platten­labels On-U Sound zu vergleichen wären.

So erscheint Pop einmal mehr als das, was er im Privatleben von Millionen jungen Leuten tatsächlich war: ein Mittel, um mit sich selbst, mit dem eigenen Begehren und mit dem im schroffen Widerspruch dazu stehenden Alltag zurechtzukommen. Allerdings ist von seiner historisch ebenso verbürgten gemeinschaftsstiftenden Funktion in »Die Magnetischen« kaum etwas zu spüren. Wir erfahren zum Beispiel nichts Näheres über den Sendebetrieb der Radiopiraten oder über ihr Publikum. Diese Leerstelle mag jenes plötzliche Erlöschen einer quirligen Subkultur andeuten, das laut Cardona Anfang der 1980er in Frankreich einen umfassenden Generationenbruch begleitete.

Dass die Handlung ausgerechnet mit TV-Bildern beginnt, die François Mitterrands Wahl zum neuen Präsidenten verkünden, wirft indes die Frage auf, welche anderen Beziehungen zur hohen Politik Popmusik damals aufwies – außer deren unwiderstehliche Auslandsagentin zu sein. Diente Pop auch im Innern als zunächst resignativer und dann zunehmend willfähriger Herold der Neoliberalisierung, die sich nach dem baldigen Rechtsschwenk Mitterrands endgültig Bahn brach?

Liberalen Klischees entspricht jedenfalls die Andeutung, dass der eigenbrötlerische Held, dem mehrfach außergewöhnliches Talent attestiert worden ist, zuletzt in die große weite Welt ziehen werde, um sich selbst zu verwirklichen. Allerdings bleiben die Floskeln, mit denen Philippes durchgängiger Off-Kommentar diese vage Schlusswendung beschwört, so fadenscheinig, dass man sie schlicht ignorieren kann. Das ist der Vorteil daran, dass dieser Debütfilm seine Themen bloß vordergründig ­entwickelt und manches dramaturgische Versatzstück unverbunden lässt.

Um so schillernder wirkt die kuriose Sequenz, in der der Protagonist sich unvermittelt im Osten Berlins wiederfindet, in einer zur Disco umgebauten neuromanischen Kirche. »Du hättest eine Niere und deine Platten dafür gegeben, hier zu sein«, so adressiert Philippe, während man ihn in Zeitlupe mit punkigen Typen auf Drogen tanzen sieht, aus dem Off den abwesenden Bruder. »Sie waren alle hier, die Musen von Radio Warschau. Hinter der Mauer, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft. Hier loderte das Feuer der Musik und der Party.«