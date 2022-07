Erinnerungen der »Wulkower«

VVN-BdA Die Reste des Fundaments einer Baracke auf dem Gelände des früheren Außenlagers (2021)

Abseits der großen Konzentrationslager ließen die Nazis zahlreiche kleinere Lager errichten. Östlich von Berlin, zwischen Seelow und Wriezen gelegen, befand sich das Außenlager Wulkow des Ghettos Theresienstadt. Über das Lager, seine Besonderheiten und die dorthin Verschleppten hat der Arbeitskreis Wulkow des VVN-BdA-Kreisverbands Märkisch Oderland eine Broschüre in zweiter Auflage vorgelegt. Es sollte als Ausweichquartier für das Berliner Reichssicherheitshauptamt, der »Zentrale des SS-Terrors«, und der NSDAP-Parteikanzlei dienen. Mehr als 250 jüdische Männer und Frauen mussten das von März 1944 bis Februar 1945 betriebene Lager errichten.

»Die Übernachtung der ersten Nacht war unter freiem Himmel«, wird aus der Biographie des Überlebenden Walter Grunwald zitiert. Am Tage ihrer Ankunft konnten er und weitere 50 jüdische Männer aus dem Ghetto nicht ihre eigenen Baracken auf dem geplanten Lagerareal aufstellen. Sie schliefen zunächst auf dem Boden, den eine dünne Schicht Schnee bedeckte. Ihnen sei von den Nazis zugesichert worden, dass Angehörige in Theresienstadt vor Deportationen in Vernichtungslager bewahrt würden. »De facto befanden sie sich damit in Geiselhaft.« Das Kommando über das Lager Wulkow hatte SS-Obersturmführer Franz Stuschka. Er habe zu den »Eichmann-Männern« gehört, sei also ein langjähriger Weggefährte Adolf Eichmanns gewesen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Stuschka in Wien zu sieben Jahren Haft verurteilt, wo er einst in den »Zentralstellen für Jüdische Auswanderung« tätig gewesen war.

Der AK Wulkow stellt die Besonderheiten jenes Außenlagers heraus. So seien viele der Betroffenen gemäß dem rassistischen Jargon der Nazis »Halbjuden« gewesen. Die Macher der Broschüre vermuten, dass das mit Deportationserlassen nach Theresienstadt sowie mit der »fortgeschrittenen Ermordung der jüdischen Bevölkerung« zu tun hatte. Viele der nach Wulkow Verschleppten hätten zudem über handwerkliche Fähigkeiten verfügt. Auf anderen Verlagerungsbaustellen des KZ-Systems seien dagegen in der letzten Phase des Krieges massenhaft ungelernte Gefangene eingesetzt worden. Besonders sei außerdem »der Stellenwert des Lagers in den Erinnerungen der Inhaftierten«. Wulkow hatte nur wenige Monate bestanden, dennoch würden sich die dort gefangenen Menschen als »Wulkower« identifizieren. Das dürfte auch mit der »massiven Gewaltausübung seitens der Lagerleitung zu tun gehabt haben«, vermutet der AK Wulkow.

Unter den Überlebenden waren neben Walter Grunwald auch Hanus Hron, Heinrich Rimpel und Henry Frank, deren Biographien vorgestellt werden. Hron und Grunwald zählen zu jenen handwerklich begabten Gefangenen des Ghettos, die sich freiwillig für den Transport ins Deutsche Reich meldeten. 1944 kamen sie nach Wulkow. Im selben Jahr war Rimpel, der einige Erfahrung als Tischler hatte, zum Aufbau des Ausweichlagers geschickt worden.

In seiner Autobiographie schilderte Grunwald das in Wulkow Erlebte. Mit einem Auszug, der eindrücklich den Transport aus dem Ghetto Theresienstadt, den Aufbau des neuen Lagers und vor allem auch die Beziehungen zwischen den Gefangenen schildert, schließt die Broschüre. Bei dieser soll es dem AK Wulkow zufolge nicht bleiben. Geplant sei der Aufbau einer Internetseite in Gedenken an das Lager, »um die vielzähligen Stimmen der Überlebenden endlich hörbar zu machen«.