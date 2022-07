Rotlicht: Diener des Volkes

Zoya Shu/AP/dpa Von der Pike auf gelernt, sich zu inszenieren: Wolodimir Selenskij beim ersten Kongress seiner Partei »Diener des Volkes« (Kiew, 9.6.2019)

In der Ukraine regiert der Präsident einer Partei, die sich »Sluha narodu«, also »Diener des Volkes« nennt. So verstehen sich zwar fast alle modernen Regenten. Aber in diesem Fall heißt die Partei auch so; gleichnamig mit jener Serie, mit der Wolodimir Selenskij erst im Fernsehen und dann in Wirklichkeit zum Oberbefehlshaber wurde.

In der Politcomedy mit rund 20 Millionen Zuschauern steigt ein ehrlicher und unerfahrener Geschichtslehrer durch Zufall zum Präsidenten auf. Zusammen mit Freunden, die er in höchste Ämter bringt, kämpft er gegen Bürokratie, Vetternwirtschaft, Oligarchen. Schließlich gewinnt er, und die frommen Wünsche des leidgeprüften Fernsehvolks werden wahr.

Die Serie wurde nach dem Putsch 2014 produziert und bis 2017 im TV-Kanal 1+1 des Oligarchen Igor Kolomoiskij ausgestrahlt. Selenskij und seine Firma stehen unter Vertrag jenes Milliardärs, der laut Wikipedia auch als Eigentümer der größten Bank des Landes eine Privatarmee unterhält, die nationalistischen Freiwilligenbataillone finanziert und der als Gouverneur und mutmaßlicher Mörder zur politischen Kultur beiträgt.

Nach Abschluss der letzten Staffel wurde 2018 die Partei gegründet und – ganz nach Drehbuch – mit Freunden und Geschäftspartnern Selenskijs besetzt. Erster Vorsitzender der Partei war etwa der jüngst geschasste Chef des Geheimdienstes und »Jugendfreund« Selenskijs, Iwan Bakanow. 2019 errang die Partei 43 Prozent der Stimmen und die Mehrheit der Abgeordnetensitze bei historisch niedrigster Wahlbeteiligung von 50 Prozent. Selenskij hingegen gewann die Stichwahl zum Präsidenten mit filmreifer Mehrheit. Die Bürger der Separatistengebiete Donezk und Lugansk waren von beiden Wahlen ausgeschlossen.

Der Charakter des Machtapparats als gekaufte Inszenierung liegt insofern auf der Hand. Aber was wird da eigentlich inszeniert? Wieso funktioniert das? Und wie dient der Präsident seitdem seinem geliebten Volk? Nun, zunächst einmal dadurch, dass er es regiert. Darauf hat das Volk in einer Demokratie nämlich ein Recht. Es hat es ja so gewollt. Sollte dieses Recht bestritten werden, durch Separatisten oder eine andere Macht, die sich erdreistet, denselben Dienst zu erbringen, dann hat das Volk das Recht zur Verteidigung seines Dieners. Der verpflichtet seine männliche Bevölkerung zum Wehrdienst an der »Heimat«, die nur dann eine ist, wenn er über sie gebietet. Damit nichts schiefgeht, überwacht er per Geheimdienst – noch ein Dienst – sein Volk. Auch bei der politischen Willensbildung hilft er mit Zensur nach und schaltet schließlich die Nachrichten aller Fernsehkanäle gleich, um die Bürger vor verunsichernden Informationen und anderen »Fake News« zu schützen.

Beim Wählen mindert Selenskij die Qual der Wahl, indem er fast die gesamte Opposition verbietet. Wer sich seinen politischen Anordnungen widersetzt, gilt als Verräter bzw. deshalb als »Russe« und wird entsprechend bestraft; in Zeiten des Kriegsrechts auch ohne Gerichtsverfahren, dafür aber selbstverständlich »im Namen des Volkes«. Selenskij ist also nicht nur Schauspieler-Präsident einer Retortenpartei, die von ihren in- und ausländischen Sponsoren abhängig ist. Gerade in dieser Inszenierung als telegener Musterpräsident, der – ganz ohne »fake« – Land und Leute für den staatlichen Machtanspruch verheizt, ist er auch ein großer Lehrer der Demokratie: Die Herrschaft dient dem Volk in seinem ureigenen Bedürfnis nach Beherrschung.