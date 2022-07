Perspektive Eiszeit

David Ebener/lby/dpa Die Aussichten sind frostig – ein Grund: Die Wohnungsfrage wird immer konfliktreicher

Er ist einer, der gerne vorprescht. Sein Name: Lars von Lackum, Chef des zweitgrößten deutschen Immobilienkonzerns LEG. »Ich glaube, dass in der derzeitigen Kriegssituation der Bevölkerung in Deutschland klargemacht werden muss, dass jetzt Verzicht angesagt ist«, sagte er dem Handelsblatt (Dienstagausgabe). Zuvorderst gehe es um einen »Wärmeverzicht« in den eigenen vier Wänden. Das müsse klar politisch ausgesprochen werden, forderte von Lackum.

Demnach benötigten die Vermieter für den Winter eine gesetzliche Option, Raumtemperaturen stärker als bisher zu senken. Und einen Pullover extra überstreifen, werde da womöglich nicht ausreichen, legte Lackum nach: »Es wird wohl noch eine warme Wolldecke vonnöten sein.« Ferner geht der LEG-Boss davon aus, dass bundesweit bis zu 20 Prozent der Mieter die steigenden Energiepreise nicht tragen können.

Ein Szenario, von dem alle ausgehen. Mieterverbände sowieso. Dass ein großes börsennotiertes Wohnungsunternehmen seine Mieterinnen und Mieter zum Verzicht auf Wärme und damit zur potentiellen Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit aufrufe, statt ernsthafte Überlegungen anzustrengen, wie solidarisch Energie und damit Kosten eingespart werden könnten, spreche für sich, so Melanie Weber-Moritz am Dienstag zu jW. Und: »Wohnraum gehört nicht an die Börse, das wird durch solche Aussagen wieder einmal sehr deutlich«, betonte die Bundesdirektorin vom Deutschen Mieterbund (DMB).

Da geht Caren Lay (Die Linke) uneingeschränkt mit. »Wer das Frieren für die deutsche Wirtschaft predigt, sollte bei wohlhabenden Haushalten mit verschwenderischem Lebensstil anfangen«, kritisierte die Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik ihrer Bundestagsfraktion gleichentags gegenüber jW. Es sei absolut zynisch, »jetzt pauschal die Heizungen bei Miethaushalten runterzudrehen.« Bereits vor der aktuellen Inflationswelle froren jedes Jahr zwei Millionen Menschen, weil sie sich das Heizen nicht leisten konnten, weiß Lay. Und klar, Kündigungen aufgrund von Zahlungsrückständen müssten ausgesetzt werden, Strom- und Gassperren unterbleiben, die vor allem Menschen mit geringen Einkommen bedrohen. Kurzum, es brauche weitere, tatsächlich wirksame Entlastungspakete für zur Miete Wohnende.

In Zugzwang zieht sich die »Fortschrittskoalition« der Ampelparteien, jedenfalls die SPD-Bundestagsfraktion. Seit Montag kursiert ein sogenannter Fünfpunkteplan; ein Papier, aufgeschrieben von den Arbeitsgruppen für Bauen und Recht, aus dem die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Montag zitierte.

Demnach soll eine Kündigung des Mietvertrages bei Wohnungen vorerst nicht mehr zulässig sein, wenn ein Mieter seine Vorauszahlungen für die Betriebskosten nicht leisten kann. Ähnliches soll für Nachzahlungen gelten, und zwar für sechs Monate ab der Abrechnung. Die Regelung soll bereits für die Abrechnungsperiode 2021 und auch für 2022 gültig sein, heißt es in der SZ. »Wir lassen niemanden im Stich«, hatte Kevin Kühnert, der zuständige Berichterstatter der SPD-Fraktion, bereits am Wochenende gegenüber dem Blatt behauptet.

Die sozialdemokratischen Fachpolitiker wissen, die Zeiten werden konfliktreicher. In dem Papier steht der SZ zufolge, in einzelnen Regionen würden Preisanstiege bei Nebenkosten vorhergesagt, die die bisherigen Kaltmieten »um ein Mehrfaches übertreffen«. Die Überlastung einzelner und großflächige Zahlungsausfälle könnten zu einer Kettenreaktion führen, welche die Versorgung der Bürger gefährde. Nicht nur das. Erforderlich sei auch ein »Konzept zur Sicherung der Stadtwerke«, das bislang fehle.

Und was sagt der DMB, reicht das? Gut sei, so Weber-Moritz, dass bei der Ampel »viele unserer Forderungen Gehör gefunden haben«. Die Koalition müsse sich weiter für einen »starken Mieterschutz einsetzen«. Also für einen mehrjährigen Mietenstopp im Bestand, für eine »scharfe Mietpreisbremse«, für die Ahndung von Wuchermieten und das Verbot von Indexmietverträgen bei Neu- und Wiedervermietungsmieten. Nur so könne »sozialer Frieden dauerhaft gewährleistet werden«, mahnte Weber-Moritz.