»Ohne den Streik hätten wir gar nichts«

Dominik Bund/IMAGO Beschäftigte der sechs NRW-Unikliniken hatten mit einem elfwöchigen Streik für den Tarifvertrag gekämpft

Nach elf Streikwochen gibt es eine Einigung für einen Tarifvertrag Entlastung an den sechs NRW-Unikliniken. Es war der längste Arbeitskampf im Gesundheitswesen in NRW. Überwiegt Freude oder Enttäuschung?

In Düsseldorf haben sich besonders viele Kollegen und Kolleginnen aus nichtpflegerischen Bereichen organisiert. Der Verhandlungskompromiss sieht vor, dass viele nichtpflegerische Bereiche viel weniger bekommen, als wir minimal gefordert haben. Daher ist uns nicht nach Tanzen zumute. Während an den anderen fünf Klinikstandorten absolute Mehrheiten für den Kompromiss zustande gekommen sind, hat im Düsseldorfer Streikzelt eine Mehrheit dagegen gestimmt. Für die Arbeitsbereiche Küche, IT und Ambulanz beispielsweise sind lediglich Neueinstellungen vorgesehen – statt freie Tage als Belastungsausgleich, wenn Personalschlüssel unterschritten werden. Sehr schmerzhaft ist auch die eineinhalbjährige Übergangsfrist bis zur endgültigen Umsetzung. Nicht wenige Beschäftigte werden sich fragen, ob sie noch so lange warten möchten, bis sie entsprechend ihrer Belastung auch entlastet werden. Aber: Der Ansatz für einen Tarifvertrag Entlastung ist gemacht, und auch einige nichtpflegerische Gruppen profitieren von Verbesserungen, beispielsweise Therapeuten oder Radiologen.

Wie gehen Sie damit um, dass es in Ihren Reihen Gewinner und Verlierer gibt?

Der Streik war eine extrem positive Erfahrung. Wir haben den Arbeitsalltag durchbrochen, wo man meist zuerst an die eigene Abteilung denkt und die anderen als nachgeordnet wahrnimmt. Alle haben prägende Einblicke in die Arbeitsverhältnisse der anderen bekommen. Eine bessere Form, Zusammenhalt zu stärken, gibt es nicht! Der Streik war notwendig, ohne ihn hätten wir gar nichts. Diese Erfahrung nehmen wir mit und schauen direkt nach vorne. Wir setzen uns dafür ein, dass es mehr Neueinstellungen für Bereiche ohne Belastungsausgleich gibt – die Urabstimmung zur Annahme des Tarifvertrags steht noch aus.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte aus den Reihen der Streikenden geschult, damit sie selbst die Verhandlungen führen. Hat das zur »positiven Erfahrung« beigetragen?

Ganz sicher. Die Beschäftigten haben ihre Forderungen definiert, dafür gestreikt und sind selbst auf die Gegenseite getroffen. Wäre das traditionell gelaufen, mit externen Verhandlern, hätte man die Forderungen der Streikenden abgefragt, abseits verhandelt, um dann ein Ergebnis zu präsentieren. Vorbild war die Berliner Charité, allerdings haben wir in NRW den Arbeitskampf an sechs Kliniken zusammengebracht. Gegen Ende der Verhandlungen mussten wir jedoch aus einer 60köpfigen Tarifkommission eine 18köpfige Verhandlungskommission ausgliedern, um der Gegenseite schnell etwas entgegenzusetzen – das hat die Mitsprache wiederum relativiert. Trotzdem: Diesen Weg sollten wir unbedingt weitergehen. Der Streik wird stärker, wenn die Betroffenen auf allen Ebenen und gerade für das Ergebnis mitverantwortlich sind. Schließlich: Elf Wochen Streik hält man nur durch, wenn man ihn als ureigene Sache begreift.

Beschäftigte beklagen mangelnde Aufmerksamkeit für ihre Sache. Werden die Missstände in Krankenhäusern angemessen wahrgenommen?

Das glaube ich nicht. Aus der Gesellschaft kommt zwar viel Zustimmung für unseren Kampf, schließlich sind die Menschen als Patienten oder Angehörige selbst betroffen. Allerdings wird die Arbeit von Frauen, die den Großteil in der Pflege ausmachen, nach wie vor nicht gleichwertig anerkannt. Einer größeren öffentlichen Aufmerksamkeit stehen aber vor allem Grundsatzentscheidungen und Besitzverhältnisse entgegen: Das Krankenhaussystem ist Ergebnis jahrzehntelanger neoliberaler Politik. Das zu problematisieren, eckt natürlich an, auch in vielen Medien.

Wie wird das Krankenhaussystem zukunftsfähig?

Die betriebliche Auseinandersetzung ist unverzichtbar, um die Lage von Patienten und Beschäftigten zu verbessern. Darüber hinaus braucht es vor allem übergreifende politische Lösungen, um den wirtschaftlichen Druck von den Häusern zu nehmen. Danach sieht es aber auch unter der jetzigen Bundesregierung nicht aus.