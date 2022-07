Ein Missverständnis

Sireena Records Action garantiert: Löwe im Publikum

Mit ihrem deutlich an Alex Harveys »Faith Healer« angelehnten »My Time – Your Time« blieben Straight Shooter noch eine Weile auf der Playlist der Landrockdiscos der Republik, wohl auch weil so eine »Lange Rille« dem Plattenaufleger genügend Zeit für seinen Klogang gab. Das gleichnamige zweite und erfolgreichste Album von 1980 spart man sich noch auf, die übrigen vier Produktionen der Band sind gerade in zwei Doppelpackungen erschienen.

Die Band um den ehemaligen Streetmark-Sänger Georg Buschmann benannte sich nach einem Song von Bad Company, deren reduzierter, blues­basierter Hard Rock wohl eine Referenzgröße sein sollte. Allerdings waren sie damit beim Elektronik-, Ambient- und Krautrocklabel Sky an der komplett falschen Adresse. Labelchef Günter Körber legte unbedingten Wert auf »Progressivität«, in diesem Stall konnte kein vollblütiger Hard-Rock-Zosse heranwachsen. Straight Shooter blieben eine unberechenbare Schimäre, die vermutlich auch aus kommerziellen Erwägungen viele stilistische Einflüsse aufsog.

Bereits beim Debüt »Get Straight« durchkreuzen immer wieder psychedelische oder sogar spacige Schlenker die paar härteren Riffs. Die leicht verkrauteten Arrangements sollen Könnerschaft ausstellen und räumen vor allem dem Keyboarder Hans Plankert viel Platz ein. Nach einer deutschen Antwort auf Bad Company klingt das nicht, eher schon nach einem Brückenschlag zwischen Birth Control und Jane. Wobei Buschmanns leicht meckerndes, gerade in den Höhen überzeugendes Organ Vergleiche mit Roger Chapman herausforderte.

Erst mit dem Einstieg des zweiten Gitarristen Frank Kobe bei »­Flyin’ Straight« sprühen die Funken. Aber auch ein Hard-Rock-Riffer wie »Straight Fighting Man« bekommt einen kontemplativen Mittelteil, der dem Song fast den Saft abdreht. Und die Doublebass-Speednummer »Look At the Inside«, die Schlagzeuger Friedhelm Misiejuk wirklich mal fordert, wird mit Bachs »Toccata in d-Moll« eingeleitet, damit der Progwart nicht schimpft. Das AC/DC-Plagiat »­Nobody There« beweist zudem einmal mehr, dass man in deutschen Studios 1981 Hard Rrock noch nicht richtig produziert bekommt. Es soll alles hübsch sauber klingen, und das ist in diesem Genre ein Missverständnis.

Leider wird der harte Weg nicht konsequenter weiterverfolgt, dann hätten Straight Shooter vielleicht ­sogar Anschluss an die sich damals gerade konsolidierende Heavy-Metal-Szene gewinnen können. So enthält der Nachfolger »Rough ’n Tough« auf der ersten Seite ein paar Hard Rocker, das purpleske »High Speed Lover« etwa oder »Straight Movin’«, aber dann spielt ­Produzent Charly Schade sich und seinen ­Synthesizer in den Vordergrund und verpasst der Band ein New-­Wave- und Synthiepop-Soundgewand, ohne ihnen das moderate ­Rabaukentum ganz austreiben zu können. Das hat schon einen hohen Kauzfaktor. Straight Shooters Schwanengesang »5« ist dagegen ein eher trauriges Dokument der Uninspiriertheit. Hier klingen sie wie eine Berliner Neue-Deutsche-Welle-Band, die Saga zu imitieren versucht, und man kann nicht glauben, dass sie sich mit ­dieser sterilen Produktion voller ­Billigsynthies und penetranten E-Drums wohlgefühlt haben. Es war ihr letzter Versuch, Anschluss zu finden an eine kommerziell vielversprechende Mode. Letztlich die totale Selbstaufgabe. Keiner wollte das hören von ihnen. Vermutlich nicht mal sie selbst.