Panzer für Kiew

Die Ukraine hat die ersten Luftabwehrpanzer des Typs »Gepard« aus Deutschland erhalten. »Heute sind offiziell die ersten drei ›Geparde‹ eingetroffen«, bestätigte Kiews Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Montag im ukrainischen Fernsehen. Insgesamt 15 dieser noch aus den 70er Jahren stammenden Panzer sowie Munition hatte die Bundesregierung der Ukraine zugesagt.

Innerhalb der Ampelkoalition wächst derweil die Zustimmung auch für direkte Lieferungen von Kampf- und Schützenpanzern an Kiew. Am Montag zeige sich FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai im Deutschlandfunk offen dafür, wenn das SPD-geführte Verteidigungsministerium zu der Auffassung gelange, dass der eigentlich vereinbarte Ringtausch nicht funktioniere. Dieser sieht vor, dass östliche NATO-Mitgliedstaaten der Ukraine ihre schweren Waffen sowjetischer Bauart überlassen und dafür unter anderem von Deutschland mit westlicher Rüstungstechnik entschädigt werden. Nachdem Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) am Wochenende erklärt hatte, dass der Ringtausch nicht wie geplant funktioniere, hatten sich schon Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) sowie die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) für direkte Panzerlieferungen an Kiew ausgesprochen.

Die ukrainischen Soldaten müssten erst in den Gebrauch der »Leopard«-Kampfpanzer und »Marder«-Schützenpanzer eingewiesen werden. Dies ist brisant, denn durch eine solche Ausbildung durch die Bundeswehr, die im Falle ukrainischer Artilleristen für die »Panzerhaubitze 2000« bereits stattfindet, »würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen«, hatten die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags in einer Ausarbeitung festgestellt.

Derweil sind am Montag Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) in der Ukraine angekommen. Bei Gesprächen unter anderem mit Innenminister Denis Monastirskij, Wirtschaftsministerin Julija Swiridenko und Kiews Bürgermeister Witali Klitschko soll es um Fragen des Wiederaufbaus, Perspektiven ukrainischer Geflüchteter in der Bundesrepublik, aber auch um die forensische Aufarbeitung von Kriegsverbrechen gehen. Die Kooperation mit dem Bundeskriminalamt solle diesbezüglich ausgeweitet werden, so Faeser am Montag in Gostomel bei Kiew.