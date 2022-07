Das russische Rätsel

Baz Ratner/REUTERS »Das rote Rauschen von heute«? Der postmoderne Mystiker Sorokin rätselt (Orthodoxe Mönche und russische Soldaten, Balaklawa, Krim)

So wenig man das Wesen eines Menschen vollständig ergründen kann, so wenig lassen sich eine Gruppe, eine Nation, ein Staat restlos erklären. Früher einmal hat sich alle Welt den Kopf über Deutschland und die Deutschen zerbrochen, besonders sie selbst; jetzt sind es Russland und die Russen, und Wladimir Sorokin (Verlagsschreibweise Vladimir) besonders. Auch die neun Erzählungen dieses bedeutendsten russischen Gegenwartsautors, die in seinem jüngsten Buch versammelt sind und den Bogen von der Sowjetzeit bis in die Gegenwart schlagen, können das Rätsel nicht lösen.

Aber vielleicht helfen sie, ihm auf die Spur zu kommen. Beispielsweise gleich mit der ersten, der titelgebenden Geschichte über die rote Pyramide, die unsichtbar unter dem Roten Platz liegt: Sie »erzeugt das permanente rote Rauschen«, das das Land überzieht und die Menschen infiziert. Dieses Rot meint nicht einfach den Kommunismus: Der ist bloß »das rote Rauschen von heute«, erklärt ein geheimnisvoller, totenbleicher Mann einem vielversprechenden Jüngling; es ist jene schöne und zugleich blutige Farbe, die fürs russische Gestern und Heute steht.

Sie steht zum Beispiel für die Brutalität im »Tag der Tschekisten«, wo sich die beiden Agenten nicht nur rühmen, verhaftet, gefoltert und an Massenerschießungen teilgenommen zu haben und die rituelle Nachfrage: »Schämst du dich nicht?« routiniert mit »Nein« beantworten. Wenn einer der beiden sogar stolz schildert, wie er als Pionierleiter in einem Ferienlager ein Mädchen vergewaltigte und die Fünfzehnjährige hinterher vor die Alternative stellte, seine Beziehungen für ihre berufliche Zukunft zu nutzen oder ihr »alles vermasseln« zu können, scheint hinter dem persönlichen Drama das autoritäre System durch, das Anpassung und Unterwerfung belohnt. Das gibt es auch anderswo – einer der Gründe, weshalb sich die Sorokin-Lektüre auch dort lohnt.

Durch Zwang zurechtgemodelte Individuen sind keine glücklichen, keine, die um ihre ureigenen Interessen wissen, sondern ihr Leben, weil es nicht in der richtigen Spur läuft, nicht schätzen. Vorübergehend hilft Saufen wie in der ersten Episode der Schlusserzählung »Hiroshima« – und in dieser und wie in den anderen Episoden, (er)würgt man sich am Ende halt oder hängt sich auf, um dann vielleicht noch eine Vision zu haben anstelle der leidigen Realität. Natürlich kann man sich diese, so geschieht es in der Satire »Der Fingernagel«, schönreden wie den Mangel an Toilettenpapier; kommt aber das Kind und sagt den Erwachsenen die schmutzige Wahrheit, blättert der Firnis der Zivilisation, und das Fest läuft komplett aus dem Ruder.

Aus dem Ruder gelaufen ist auch die sowjetische Geschichte. Die nach 1991 ebenso. An die Stelle des wissenschaftlich begründeten Sozialismus und ergo unfehlbar kommenden Kommunismus erfolgte der irrationale Rückfall in Religion und Mystik, in Patriotismus und Großmachtchauvinismus, und ein Mönch, ein hoch im Felsen einsiedelnder »Starze«, soll der »Erlöser« Russlands sein, nachdem sich alle Atombomben in Zuckerwerk verwandelt haben. Das entpuppt sich, so die erste Pointe von »Lila Schwäne«, bloß als Nachtmahr eines Ministerialbeamten – aber manchmal gibt es mehr als eine Pointe.

Wirklichkeit und (Alp-)Traum, rohe Gewalt und mal lustige, mal böse Groteske verschmelzen in Sorokins Erzählungen und durchsäuern Politik und Privatleben. Lichtblicke des Glücks können Mann und Frau nur manchmal in ihren eigenen vier Wänden finden. Dass nämlich Sex anderes sein kann als Machtausübung und Menschenzurichtung, führt Sorokin in »Wellen« vor – und beweist mit der Schilderung eines Beischlafs jene meisterliche Beherrschung des schriftstellerischen Handwerks, die den meisten seiner Zunft abgeht. (Hermann Hesse zum Beispiel, um kurz abzuschweifen, versagt bei dieser Nagelprobe; in »Klingsors letzter Sommer« bringt er nicht mehr aufs Papier als den Satz: »Sie tranken den Becher.«) So prägt auch dieses Werk Sorokins, was es seit Anfang an beherrscht: Frust und Lust an Russland.