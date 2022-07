Sparen bei Sirenen

Marc John/IMAGO Teure Technik? Neu installierte Warnsirenen (Altenahr, 13.7.2022)

Einen flächendeckende Wiederaufbau von Warnsirenen in der Bundesrepublik wird es wohl wegen der neuen Kürzungspolitik der Bundesregierung so bald nicht geben. Zumindest für das kommende Jahr sind nach bisheriger Planung keine weiteren Mittel vom Bund zur Installierung von Sirenen vorgesehen. Es soll nur der Zeitraum, in dem die 88 Millionen Euro aus einem bereits 2021 aufgelegten Sirenenförderprogramm des Bundes abgerufen werden können, verlängert werden. Das teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit.

Ziel sei es, zunächst dieses Programm »erfolgreich umzusetzen«, sagte die Sprecherin. Das Förderprogramm habe zu einer erhöhten Nachfrage bei den demnach wenigen Sirenenherstellern geführt. Aufgrund von Lieferengpässen der Halbleiterindustrie müsse mit weiteren Verzögerungen gerechnet werden. Das Förderprogramm war bereits vor der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli 2021 beschlossen worden. Aktuell würden Berichte der Länder darüber, wie viele Sirenen durch Neuerrichtung und Instandsetzung im ersten Halbjahr dieses Jahres hinzukamen, ausgewertet, teilte die Sprecherin mit.

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Joachim Herrmann (CSU), forderte mehr finanzielles Engagement vom Bund. Er sagte der dpa, bereits jetzt lägen mehr Förderanträge vor, als mit den zur Verfügung stehenden Mitteln genehmigt werden könnten. Es wäre »fahrlässig, aufgrund kurzfristiger Lieferengpässe darauf zu verzichten, die weitere Finanzierung sicherzustellen«. Hermann verwies darauf, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) einen »Neustart« im Bevölkerungsschutz angekündigt hatte, und darauf, dass die IMK im Beisein von Faeser Anfang Juni in Würzburg beschlossen hatte, der Bund solle für die Stärkung des Bevölkerungsschutzes Mittel in Höhe von rund zehn Milliarden Euro innerhalb der nächsten zehn Jahre den Ländern bereitstellen. (dpa/jW)