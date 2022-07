Neu erschienen

Friedensforum

Das neue Heft der Zeitschrift Friedensforum versammelt mehrere Beiträge zum Schwerpunkt »Militarisierung der Polizei«. Frank Brendle schreibt über die »Bundeswehr als Hilfspolizei«, Martin Kirsch über rechte Strukturen in der Polizei. Dirk Burczyk betont in einem Überblick zur Polizeigeschichte seit dem 19. Jahrhundert, dass die deutsche Polizei schon einmal deutlich militarisierter war als ­heute – »sowohl in Ausbildung, Ausstattung als auch ­Selbstverständnis«. Außerdem: Roland Appel schreibt über das mit Bundesmitteln finanzierte »Zentrum Liberale Moderne«, dessen ­Protagonisten Marieluise Beck und Ralf Fücks seit dem russischen Angriff auf die Ukraine durch die Talkshows gereicht werden – immer mit der Botschaft, Putins ­Russland sei »der Hort des Bösen«. »Der Markenkern dieser ­Ideologiefabrik« sei »konservativ und neoliberal« und »natürlich transatlantisch«. Beck und Fücks hätten ihre einst in trotzkistischen bzw. ­maoistischen Zusammenhängen eingeübte Abneigung gegen die UdSSR nach 1990 auf Russland übertragen; Fücks sei deswegen in der ­Böll-Stiftung jahrelang »von seinen eigenen Realos neutralisiert worden«, und auch Beck habe man in der Schröder/Fischer-Ära »von der aktiven Außenpolitik wohlweislich ferngehalten«. Beide erlebten nun aber eine »politische Reanimation«. (jW)

Friedensforum. Zeitschrift der Friedensbewegung, Jg. 35, Nr. 4/­ 2022, 59 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Netzwerk Friedens­kooperative, Römerstr. 88, 53111 Bonn, E-Mail: friekoop@friedenskooperative.de

Neuer Mahnruf

Die Zeitschrift des »Bundesverbandes österreichischer AntifaschistInnen, Widerstands­kämpferInnen und Opfer des Faschismus« (KZ-Verband/VdA) erinnert mit einem ­Nachruf an den im Dezember 2021 im Alter von 100 Jahren verstorbenen früheren Volksstimme-Journalisten, Autor und aktiven Antifaschisten Ernst Fettner. Außerdem: ­Berichte über den Prozess gegen den »neonazistischen Bombenbauer« Rudolf P. in Eisenstadt und über eine nach einem Hauptsturmführer der Waffen-SS benannte Straße im niederösterreichischen Ort Marchegg – kein »Relikt aus der NS-Zeit«, sondern eine »Würdigung aufgrund seiner Tätigkeit bei der Feuerwehr nach 1945«. (jW)

Der Neue Mahnruf. Zeitschrift für Freiheit, Recht und Demokratie, Jg. 76, Nr. 1/2022, 16 Seiten, kostenlos, Bezug: KZ-Verband/VdA, Lassallestr. 40/2/2/6, 1020 Wien, E-Mail: bundesverband@kz-verband.at